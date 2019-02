Co se v boxu naučíš, v byznysu jako když najdeš

Čtyřiatřicetiletý Jakub vede jednu z nejúspěšnějších poboček OK Point v Praze na Vinohradech. Franšízový koncept vznikl v roce 2015 a byl výsledkem strategického partnerství Broker Consulting a mBank. Boxerské rukavice přesto nepověsil na hřebík. Dodnes působí jako trenér ve svém klubu v Říčanech, který založil v osmnácti letech. Tvrdí, že byznys je stejnou výzvou jako boxerský ring.

Co vás přivedlo k boxu?

Pocházím z docela chudé rodiny, takže to byl z velké části takový můj „americký sen“. Sledoval jsem tehdy Rockyho a díky němu mě box nadchnul. Pak jsem se ve 13 letech dostal do rvačky a přišel domů ve strašném stavu. Tehdy jsem se rozhodl, že musím začít něco dělat. Tak mě máma přihlásila do boxu.

Hned na kraji dospělosti jste založil boxerský klub v Říčanech, kde dodnes trénujete děti, mládež, ale i vysoce postavené manažery a VIP klientelu. Považujete to jako váš největší boxerský přínos? A jaký byl váš největší boxerský úspěch?

Největší radost mi dělá trénovat děti. Ty jsou naše budoucnost a člověk by se jim měl věnovat. Dříve jsem trénoval hlavně dospělé, ale dětem a mládeži člověk může předat mnohem víc. Jsou to nejen pohybové a kondiční záležitosti, ale také mentální - postojové věci. A co se týče mého největšího osobního úspěchu, tak je to z hlediska filozofického právě můj osobní postoj ve smyslu nebát se. Samozřejmě tam byla také pěkná vítězství jako např. druhé místo jak na republikové, tak i na světové úrovni. Má boxerská kariéra ale stále ještě není u konce (smích).

SVĚT FINANCÍ

Přesto jste se rozhodl vyměnit boxerský ring za sféru financí. Proč zrovna finance a co vás k tomu vedlo?

Je to paradox. My jako sportovci nemáme k finančnímu světu nějaký obzvlášť příznivý vztah. Resp. neradi jej řešíme a většinou to za nás dělá někdo jiný. Jsme zvyklí trénovat a finanční záležitosti posuzujeme spíš selským rozumem. K Broker Consulting mě dovedl kamarád a já jsem si tehdy řekl, že když to nezkusím, tak nebudu vědět. A ono to nakonec vyšlo.

Rok poté, co uzavřela Broker Consulting strategické partnerství s mBank, jehož výsledkem byl vznik poboček OK Point, jste se rozhodl stát se franšízantem jedné z nich. Co to změnilo ve vašem životě?

Změnilo se toho mnoho. Zejména, když se na to podívám z úhlu oněch jedenácti let, kdy pro Broker Consulting pracuji. Na začátku mé finanční kariéry jsem se dostal velmi rychle nahoru a poté dost dlouho setrvával v takové své komfortní zóně. Tehdy jsem přemýšlel, co dál. V tom přišla příležitost otevřít si vlastní pobočku a já cítil, že to je ta cesta. Stalo se to přesně ve správný čas. Najednou mě to kompletně vytrhlo z té mé komfortní zóny a já věděl, že přichází něco zcela nového a velmi zodpovědného. Bylo to pro mě jako začít s přípravou na velký šampionát. Zkrátka ohromná výzva, která se nakonec vydařila a my jsme dnes s naší pobočkou OK Point na vrcholu.

Vnímáte bankovní pobočky a realitní kanceláře jako svoji konkurenci?

Vnímám je spíše jako partnery. Naše společnost je postavená na tom, že dáváme klientům vybírat právě z různých kvalitních bank, pojišťoven, investičních společností a realit. Když někomu nabízím jednu službu, tak mu k tomu zároveň nabídnu i služby s tím spojené, které jsou u nás pod jednou střechou. To je velká výhoda. Nevnímám je tedy jako konkurenci, naopak, jsem rád, že jsou.

Jak se chovají Češi ke správě svých financí? Vnímáte tam za dobu svého působení ve financích nějaký posun?

Když jsem začínal, tak jsem zjistil jednu zásadní věc. Předtím, než vstoupily zahraniční společnosti na český trh, udělaly si průzkum. Na jeho základě zjistily, že Češi financím příliš nerozumí. V podstatě jsme jako národ neměli ani příliš možností, jak se správu financí naučit. Toho globální korporace využily a nasadily nám rovnou vysoké poplatky. Češi to přijali, protože předpokládali, že takto to funguje i v jiných zemích.

V takové situaci jsem začínal, takže jsem se rozhodl, že je potřeba začít zodpovědně mluvit o tom, jak by to správně mělo fungovat. Mělo by to být výhodné zejména pro lidi a ne prvoplánově pro finanční korporace. Je to ještě běh na dlouhou trať, ale myslím si, že jsou nyní lidé o trochu víc naladěni na finanční plánování. Přesto máme stále co dohánět. Např. ve Velké Británii řeší finanční plánování 90 procent lidí, v Česku jen 10 procent.

FINANČNÍ TRENÉR

Co si má člověk konkrétně představit pod pojmem „finanční plánování“?

Z mého úhlu pohledu je to pomoc klientům budovat si svůj majetek v koexistenci s jejich životními cíli. Dokázat s nimi za různých životních okolností udržet původní finanční nastavení, aby vytyčených cílů dosáhli. Výhodou finančního plánu je fakt, že se dokáže řešit vše komplexně. Staví se jako dům - od základů až po střechu. Příkladem může být klient, se kterým jsem nastavoval komplexní finanční plán – přes zabezpečení, investice, rentu…

Na začátku jsme spolu nastavili cíle – dlouhodobé i krátkodobé a postupně řešili vše, co do života klienta přicházelo. Tedy byznys, děti a další. Klientovi se díky mentoringu podařilo naspořit slušný obnos peněz na důchod pro děti na jejich studia. V situaci, kdy klient nečekaně zjistil, že mu hrozí insolvence, kvůli které by mu propadl majetek a zároveň by nemohl dobře zabezpečit své dvě malé děti, uplatnili jsme našetřené prostředky k vyřešení problému. Vše jsme vybrali, nezbyly sice žádné úspory, ale zachránili jsme tím jeho domov a rodinu. Nezhroutil se mu svět, jen s cíli jsme museli začít od začátku. V konečné fázi jsme to ale celé zvládli ustát a to je opravdu nepopsatelný pocit satisfakce.

V roce 2016 jste jako první v Broker Consulting přišel s nápadem spolupracovat s developery. Jak to celé vniklo?

Nebylo to moc těžké co do nápadu. Rok předtím, než jsme spustili pobočky OK Point jsme začali pracovat s realitami a já cítil, že to pro mě jsou ty „velké věci“, které mě přitahují. Nebylo to nejjednodušší období, i z toho důvodu, že jsem v té době startoval se svým OK Pointem, ale o to větší to pro mě byla výzva. Nakonec se to povedlo.

Co konkrétně přináší spolupráce s developery developerům a co klientům?

Developeři jsou ti nejnáročnější klienti, takže chtějí maximální péči a více jak 100 procent od byznysu. Pro developera je například obrovská výhoda, že my za něj dokážeme během jednoho týdne načerpat až např. padesát hypoték a on tak nemusí platit vysoké úroky financující bance. Může se v klidu věnovat stavění a plánování dalších projektů. Zajišťujeme pro něj také kompletně marketing a dáváme do toho své emoce, které jsou v rámci obchodu také potřeba. Zkrátka vytváříme pro developera komplexní péči o jeho klienty. Těm naopak zajistíme jistotu a s nadsázkou řečeno je tzv. provádíme za ruku – od první vizualizace, přes klientské změny až po předání klíčů. V tom je ta výhoda pro klienty. Navíc je provedeme úvěrováním čili se nemusí nervovat tím, že jsou sami v prostředí, které neznají.

Jaké jsou vaše další plány?

Člověk by se dle mého názoru nikdy neměl zastavovat na nějakém svém cíli Já už jsem to jednou zažil, dostanete se do stavu komfortní zóny a ta může být pro člověka dost velkým zlem. Vždy byli mými vzory trenéři – ať už ve sportu, tak i v byznysu. V Broker Consulting je jím zakladatel Petr Hrubý, který je neuvěřitelným vizionářem a motivátorem. Když vidím, kam míří, tak mám chuť jít také stále dál. Jsem přesvědčený o tom, že štěstí je cesta a čím je cesta delší a zajímavější, tím roste štěstí. Dosáhnu nějakého cíle, zaraduji se z něho, ale rovnou se pustím do dalšího.

Zároveň je mým přáním, abychom v rámci OK Pointů drželi stále přední místo na českém trhu a abychom také někomu dalšímu pomohli vybudovat novou a stejně tak úspěšnou pobočku. Chtěl bych být součástí cest dalších lidí, kterým pomohu k jejich úspěchu. A těším se na další desítky a stovky klientů, kterým pomůžeme mít mnohem pohodlnější a klidnější život. Zkrátka se těším na skvělé pocity z dobře vykonané práce.