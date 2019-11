Jak na brexit: malý průvodce pro exportéry

Navzdory vší nejistotě okolo výsledné podoby brexitu je už dnes jasné, jaká opatření by bylo vhodné přijmout pro případný odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody. Jde o to, aby mohla vzájemná obchodní výměna mezi Českem a Spojeným královstvím pokračovat, případně i za ztížených podmínek.

V případě, že česká společnost prodává zboží či poskytuje služby do Spojeného království nebo z něj zboží a služby naopak nakupuje, anebo přes Spojené království zboží jen přepravuje, je důležité si ujasnit, jaké dopady může brexit mít bez ohledu na to, zda bude s dohodou, nebo bez ní.

Bez dohody? Cla hned v den výstupu

Pokud Spojené království opustí EU bez výstupové dohody, stane se v den odchodu takzvanou třetí zemí, jejíž vztahy k EU se budou řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO). To oproti stávajícímu stavu přinese značné zhoršení vzájemného obchodování. A to okamžitě, tedy bez jakéhokoliv přechodného období, s nímž počítá výstupová dohoda. EU by v takovém případě začala uplatňovat na hranicích se Spojeným královstvím své předpisy jako ve vztahu s každou jinou třetí zemí, s níž nemá žádné preferenční ujednání - tedy včetně celních, technických, sanitárních a fytosanitárních norem a jejich ověřování v souladu se svými standardy.