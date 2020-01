Jak funguje investování do úvěrů?

RONDA INVEST a.s. je česká společnost zaměřená na poskytování zajištěných úvěrů podnikatelům v Česku a na Slovensku, přičemž na druhé straně umožňuje jak firmám, tak občanům investovat do těchto úvěrů formou takzvaných participací. Participace, které se vyznačují atraktivním zhodnocením až 6 % p.a. a přijatelným rizikem, jsou zajímavou alternativou k tradičním investičním produktům. Projekty RONDY INVEST jsou navíc jedinečné v tom, že každý z nich je zajištěn bonitní nemovitostí. Riziko spojené s investicí je tak minimální.

Kdo je vlastníkem společnosti?

RONDA INVEST a.s. je dceřinou společností mateřské společnosti RONDA HOLDING a.s., kde 85 % akcií vlastní podnikatelská skupina Alphaduct, a.s. podnikatele Vladimíra Komára (do skupiny patří také značky Dermacol, Axigon, Krondorf, Kulina) a 15% podíl akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo.

Jakou klientelu financujeme?

RONDA INVEST poskytuje úvěry od 2-100 mil. Kč podnikatelským subjektům na území Česka a Slovenska. Převážně se zaměřujeme na financování developerů a obchodníků s nemovitostmi za účelem nákupu, rekonstrukce a následného prodeje či pronájmu. Každého žadatele o úvěr si pečlivě prověřujeme, vyhodnocujeme jeho podnikatelský záměr i schopnost splácet úvěr a postupujeme velice obezřetně. V případě jakýchkoliv pochybností z naší strany úvěr neposkytujeme, abychom eliminovali riziko nejen pro nás, ale také pro potenciální investory. Zvláštní důraz klademe na kvalitu zajištění. Investování nabízíme pouze do úvěrů, kde výše úvěru nepřevyšuje 70 % nemovitého zajištění úvěru. Úvěry jsou navíc zajištěné notářskými zápisy sepsanými dlužníky.

Jak je možné investovat u RONDA INVEST a jaký získáte výnos?

Všem občanům umožňujeme investovat do úvěrů poskytnutých RONDOU formou tzv. participací již od 10 000 Kč s měsíčním vyplácením výnosů. Výnos pro investory se běžně pohybuje v rozmezí od 4 do 6 % p.a.. Délka investice záleží na konkrétním úvěru, ale většina se pohybuje v rozmezí 2 až 5 let. Některé tituly mají cílovou splatnost kratší než 12 měsíců.

Investovat do úvěrů je jednoduché. Každý občan s přístupem k internetu se může online na našich webových stránkách zaregistrovat a následně si vybrat do čeho bude chtít zainvestovat. Je to velice jednoduché a odpovídá to aktuálním požadavkům na trhu v ČR i zahraničí. Ty, kteří preferují osobní přístup, rádi přivítáme na naší nové pobočce v Praze.

Z jakých důvodů spatřujeme výhodnost investic do úvěrů?

Všechny úvěry jsou vždy prvně ze 100 % poskytnuty ze zdrojů RONDA INVEST. Investor tak zná platební morálku ještě před realizací investice. Úvěry jsou vždy zajištěny ručitelským prohlášením či spoludlužnictvím fyzické osoby, která je vlastníkem úvěrované firmy. Riziko lze dále eliminovat, a klientům to také doporučujeme, tím, že se investice rozloží do více úvěrů a vytvoří si tak vlastní portfolio. Se sestavením portfolia každému rádi poradíme. V případě, že své zainvestované peníze bude klient potřebovat zpět, nabízí RONDA možnost prodeje investice na sekundárním trhu, kdy vám zprostředkuje investora.

Další výhodou investování u RONDY je, že se za zřízení a správu participace v standardním režimu neplatí žádné poplatky, naše odměna je závislá na řádném splácení úvěrové pohledávky. Zdarma vykonáváme správu a monitoring úvěrových pohledávek.

Jak je ošetřeno riziko těchto participací?

První výhodou úvěrů nabízených k investici společností RONDA INVEST je, že se jedná o investici s nižším rizikem, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že všechny nabízené úvěry jsou zajištěny bonitními nemovitostmi v Praze, středních Čechách nebo krajských městech, což v praxi znamená, že se v případě problémů úvěrového klienta zajištěná nemovitost prodá a následně se uspokojí investor. Asi každý bude souhlasit s tím, že nemovitosti představují bezpečnou investici. Dle předpokladů by měla poptávka po bonitních nemovitostech i nadále převyšovat nabídku, takže ani do budoucna nelze očekávat významný pokles jejich cen. Výhodou je také to, že úvěry jsou poskytovány do zmíněných 70 % hodnoty nemovitosti. Je tak vytvořen polštář pro případné cenové výkyvy na trhu nemovitostí.

Jaký je náš obchodní přístup?

Jednoznačně si zakládáme na tzv. win-win přístupu. Společnost RONDA INVEST, jakožto P2B (peer-to-business) platforma, vytváří most mezi lidmi, kteří mají volné finance a podnikateli, kteří mají životaschopné projekty, na jejichž realizaci potřebují půjčit. Každý investor tedy nejen dosáhne na zajímavý výnos, ale zároveň přispívá k rozvoji drobných podnikatelů v rámci naší ekonomiky. Tímto modelem jsme se inspirovali u úspěšných crowdfundingových platforem, které nabízejí své služby v západní Evropě, kde mají více než desetiletou historii.