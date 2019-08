Investice na století a půl. Jezera na místě bývalých uhelných lomů se ekonomicky nevyplatí

Dotěžené uhelné lomy na Mostecku se změní v novou vltavskou kaskádu. Tedy soustavu jezer fungujících též jako přečerpávací vodní elektrárna. Pro myšlenku energetického využití těžebních lokalit v Ústeckém kraji se nadchl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Do konce příštího roku by se měl potřebný návrh včetně časového harmonogramu a financování předložit na vládu,“ slibuje ministr.

Tento projekt není úplně nový - prvně jej státní podnik Palivový kombinát Ústí zmínil ve výroční zprávě za rok 2016. Později si k němu nechal zpracovat studii proveditelnosti u firmy Aquatis a následně oponentní posudek od ČVUT. A výsledek? Technicky to možné je, ale ekonomika nevychází vůbec dobře. Prostá návratnost projektu totiž podle informací týdeníku Euro vychází na 138 let. Pokud vezmeme v úvahu časovou hodnotu peněz, museli bychom ještě pár desetiletí přidat.

Investice do nádrží a přečerpávací elektrárny vychází podle odborných studií na 28 miliard korun, zatímco provozní zisk vychází na pouhých 200 milionů. Ministr Havlíček sice zmínil výkon elektrárny v rozsahu tisíc až dva tisíce megawattů, případné srovnání s jadernou elektrárnou však kulhá. Spíše se nabízí srovnání s přečerpávací elektrárnou Dlouhé stráně v Jeseníkách. Jejím trumfem je výškový rozdíl mezi nádržemi 510 metrů, na Mostecku by se jednalo 0 pouhých 91 metrů, což by mělo negativní dopad na objem vyrobené elektřiny.

Zvažovaná přečerpávací vodní elektrárna by měla využít potenciálu jezer Most a Milada. Později se počítá 1 s využitím budoucí vodní plochy, která vznikne na místě uhelného lomu ČSA u Litvínova. Těžba zde má skončit okolo roku 2025, napouštění nového jezera pak zabere dalších deset až patnáct let.

