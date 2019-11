Hvězda mezi old school telefony. Český BlindShell chce uspět i v USA

„O možnost proniknout na americký trh usilujeme od roku 2016 a očekáváme, že teď, když se to povedlo, vytvoří ještě v tomto roce 30 procent našeho obratu“ vysvětluje ředitel BlindShellu Jan Šimík.

V letech 2016 až 2019 společnost navázala partnerství s organizacemi, které mají v USA na starost pomůcky pro handicapované, mimo jiné se silnou asociací VA (US Department of Veterans Affairs). Klíč k úspěchu však ležel i v oblasti technologie.

„V roce 2016 jsme pochopili, že náš tehdejší model nebyl pro americký trh vhodný. Snad každý se tam ptal na ovládání hlasem. A to jsme tehdy ještě neuměli. Náš současný model to však už plně ovládá, takže mu nic nebrání, aby v Americe uspěl“ doplňuje příběh cesty mobilu BlindShell na americký trh Jan Šimík.

Společnost se také letos umístila v soutěži Deloitte Technology Fast 50 CE, která oceňuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě, a to konkrétně v kategorii Rising Star. Podmínkou pro zařazení do této kategorie jsou výnosy vyšší než 30 tisíc eur v každém z posledních tří let, tedy 2016 až 2018. Tím se BlindShell dostává do společnosti tak rychle rostoucích firem, jako jsou Bibloo nebo Košík.cz.

Tlačítkové mobilní telefony nabízí například česká firma Aligator, na trhu funguje již více než 15 let. Jejím telefonem se v první volbě chlubil i prezident Miloš Zeman. Vlastní značku tlačítkového telefonu pro seniory Halo má i česká firma CPA, stolní GSM telefon představila zase firma Jablotron.

