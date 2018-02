Google prý chystá vlastní konzoli a herní předplatné

V Mountain View prý chystají konkurenci pro GeForce Now a PlayStation Now. Službu, která hry zprostředkuje tak, že bude jejich obraz a zvuk streamovat z cloudu směrem k vám, zatímco opačnou cestou poputují ovládací povely. Hlavně Nvidia ukazuje, že s dobrou infrastrukturou to může fungovat pohodlně (viz naše recenze GeForce Now). Google by po síťové stránce rovněž neměl mít problém.

Výhoda streamování je mimochodem ta, že uživatelé nebudou potřebovat nijak výkonný hardware, protože budou jen „přehrávat video“. I velké PC hry tak mohou běžet na mobilech s Androidem, levných chromeboocích nebo třeba Chromecastu, pokud by se uměl spojit s gamepadem. Podle The Information to ale vypadá, že Google připraví i specializovaný hardware (čti konzoli).

V lednu mimochodem do Googlu nastoupil Phil Harrison. Bývalý herní designér v minulosti pracoval pro Sony, kde měl jako viceprezident na starost vývoj PlayStationu. Pracovat též v Atari a naposledy i herní divizi Microsoftu. Dříve byl též poradcem Gaikaie, což byla herní streamovací služba, kterou koupilo Sony spolu s konkurenčním OnLive a postavilo na ní PS Now.

