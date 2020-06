Google čelí dalšímu problému, po Evropě chtějí omezit jeho monopol i americké úřady

Google dlouhodobě čelí nařčení z monopolního postavení na trhu internetových vyhledávačů. Americká společnost již byla potrestána od Evropské komise pokutou ve výši přes čtyři miliardy eur za příliš dominantní pozici díky mobilnímu operačnímu systému Android, který využívá většina obyvatel Evropské unie. V současné době si na technologického giganta chtějí posvítit i americké úřady. Google disponuje v USA až 73procentním podílem na inzerci ve vyhledávačích.

Skrze operační systém Android se Google dostával do většiny mobilních zařízení jako výchozí vyhledávač produktu. V nejbližší době po zakoupení nového telefonu s operačním systémem Android v evropských státech bude jeho uživatelům nabízen seznam čtyř výchozích možností, ze kterých si mohou vybrat svůj vyhledávač (např. v Česku by jedna z výchozích možností měl být Seznam) – to by mělo podle zástupců Googlu stačit jako řešení. Doposud bylo v Evropě 95 procent vyhledávání na telefonech prováděno pomocí Googlu.

Nyní se k podobnému procesu schyluje i za Atlantikem. V minulých týdnech oslovil americký antimonopolní úřad jednoho z konkurentů Googlu technologickou společnost Duck Duck Go provozující vyhledávač a prohlížeč, jehož obchodní model je založen na úctě k soukromí – blokuje sbírání dat o jeho uživatelích a nelze tak pracovat například s cílenou reklamou na základě chování daných uživatelů. Americké úřady vyšetřují možný monopol již déle, teď se s Duck Duck Go spojily, aby se informovaly o jejich návrzích, jak by mohlo dojít k omezení dominantního postavení Googlu.

Daniel Weinberg, zakladatel Duck Duck Go, je dlouhodobým odpůrcem Googlu a jeho pozice na trhu. Podle něho, a mnoha dalších, by měl být Google rozdělen. „Pokud se pokusíte rozdělit Google, zabere to nějaký čas a snahu a možná ani neuspějete,“ říká Weinberg. Nebyl spokojen ani s řešením, ke kterému došlo v evropském prostředí. V Evropě se nyní mohou o umístění v systému Android ucházet i jiné vyhledávače, avšak pouze v aukci – což přináší opět další peníze Googlu. Princip pay-to-play stěží umožní prosadit se některé z menších a nových společností, tvrdí Weinberg.

Podle zástupců konkurenčních firem by uživatelé na nových telefonech měli mít možnost si vybrat ze široké nabídky vyhledávačů. Tento krok by mohl vést k oslabení monopolního postavení Googlu na trhu. Americký gigant nicméně s kritikou nesouhlasí. „Soustředíme se striktně poskytování služeb, které pomáhají uživatelům, podporují tisíce podnikatelů, větší výběr a konkurenci,“ uvedla mluvčí Googlu.

V posledních dnech se navíc objevila informace, že by Duck Duck Go mohl nahradit služby Googlu v zařízeních Applu. Momentálně platí Google každoročně 10 miliard dolarů za využívání jeho vyhledávače jako výchozího. Apple by tak v době, kdy se objevují čím dál častěji informace o zneužívání osobních, mohl dát svým fanouškům najevo, že mu jde o bezpečnost jejich soukromí. A Google by přišel o přístup k podstatné části digitálního trhu.