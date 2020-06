Firmy stoply inzerce na facebooku, Zuckerberg přišel o miliardy

Iniciativa The Stop Hate For Profit založená lidskoprávními organizacemi vyzvala zástupce byznysu, aby přerušili svojí inzerci na sociální síti facebook. Aktivisté by tím rádi dosáhli změny přístupu největší sociální sítě světa k rasismu, nenávistnému obsahu a šíření informací. Podle nich Facebook nedostatečně kontroluje závadný obsah uživatelů.

„Mohli udělat něco víc, aby ochránili a podpořili uživatele černé pleti? Mohli označit popírání holokaustu jako nenávistný obsah?“ ptají se autoři výzvy The Stop Hate For Profit. A rovnou si sami odpovídají. „Samozřejmě, že mohli. Ale oni si vědomě vybrali tak neučinit,“ kritizuje iniciativa přístup k příspěvkům porušujícím podmínky uživatelů.

Tento tlak na společnost Facebook je pouhým vyústěním události z posledních dní a měsíců, kdy se na ni snáší čím dál častěji kritika za neřešení dlouhodobých problémů závadného obsahu. Kritika zesílily v souvislosti se smrtí Afroameričana George Floyda, který zemřel po nepřiměřeném zákroku policistů a poté, co zakladatel společnosti Mark Zuckerberg a jeho kolegové odmítli jakkoliv zasahovat do příspěvků amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jako první volání iniciativy vyslyšel výrobce outdoorového oblečení The North Face. Společnost uvedla, že zastavuje inzerce na facebooku „dokud nebudou zavedeny striktnější pravidla, k zastavení šíření rasismu, násilí, nenávistného obsahu a dezinformací na jejich sítích.“ Později si přidaly i další větší byznysový hráči jako Patagonia, Ben&Jerry´s, Mozilla, Upwork nebo reklamní agentura, která zastupuje firmy jako BMW, PayPal nebo Pepsi. „Vyzýváme společnost Facebook, aby přistoupila k jasným a jednoznačným krokům, které zastaví v šíření a zesilování rasismu,“ uvedla v prohlášení společnost Ben&Jerry´s.

Zuckerberg přišel o miliardy Propad akcií vyvolaný zrušením inzerce snížil tržní cenu společnosti o 56 miliard dolarů. Hodnota Zuckerbergova majetku tím pádem podle miliardářského indexu agentury Bloomberg klesla o 82,3 miliardy dolarů.



Šéf Facebooku se propadl o jednu příčku mezi nejbohatšími lidmi světa. Na třetím místě jej vystřídal Bernard Arnault, šéf skupiny LVMH, která se specializuje na luxusní doplňky. První dvě příčky drží šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos a zakladatel softwarové společnosti Microsoft Bill Gates.



Zdroj: čtk

Zástupci Facebooku už museli podstoupit s velkými inzerenty, kterým museli vysvětlovat, proč neutnout zadávání reklamy a proč riskovat svou reputaci spoluprací s nimi. Během tohoto setkání měl Neil Potts z vedení Facebooku inzerentům přiznat, že mezi nimi panuje nedostatek důvěry. „Snažíme se dělat kroky k přehodnocení našich principů tak, abychom zajistili rozmanitost a transparentnost,“ uvedl provozovatel sociální sítě ve svém prohlášení.

Právě inzerce je pro Facebook hlavní zdroj příjmů, celosvětově největší sociální síť svět utrží asi 70 miliard dolarů, z toho 90 procent by měla pocházet právě od inzerentů. Snížit objem příjmů je tak zřejmě může být jeden ze způsobů, jak ovlivnit přístup politiku Facebooku uplatňovanou k omezování příspěvků uživatelů. Omezení inzerce by mělo zatím trvat do konce června, poté dojde ke znovu zvážení bojkotu inzerce. Těžko však očekávat, že bojkot inzerce bude mít nějaký výsledek, neboť Facebook disponuje globální sítí milionů inzerentů a má tak příjmy značně diverzifikované na více trzích.

Ohledně zodpovídání za obsah, který se na facebooku objeví, se vedou diskuze už dlouhé roky. Debata byla umocněna hlavně po roce 2016, se kterým se pojí například kauza Cambridge Analytica odhalující systém, jakým způsobem bylo možné cílit politickou reklamu na konkrétní voliče. V nedávné době se objevily zprávy potvrzující domněnky, že provozovatelé facebooku věděli o vlivu, jaký jejich sociální síť má na rozdělení společnosti. Přesto se však rozhodli celý problém ignorovat a nepřikládat k jeho vyřešení zvláštní pozornost.