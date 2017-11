EMH prohloubil ztrátu. Do startu těžby lithia nebude mít žádné příjmy

„Z povahy vyhledávacích a průzkumných aktivit vyplývá, že společnost EMH bude mít až do nájezdu těžby, zpracování a výroby finálního meziproduktu pouze náklady a žádné příjmy, kromě zanedbatelných úrokových výnosů z bankovních depozit,“ řekl generální ředitel EMH Keith Coughlan. Jediným projektem EMH je právě průzkum ložiska Cínovec.

Aktuální navýšení ztráty je podle EMH dáno jednoznačně tím, že v druhé polovině loňského roku se uskutečňovala jedna etapa intenzivních vrtných průzkumných prací a s nimi spojených analytických činností a letos na jaře pak zpřesňující vrtný průzkum za účelem finalizace geologického modelu ložiska a výpočtu zásob v něm.

„Pokud se týká očekávání firmy v oblasti hospodářských výsledků do budoucna, ty budou známy po dokončení finální studie proveditelnosti, která bude hotova koncem roku 2018,“ uvedl Coughlan.

Lithium je považováno za kov budoucnosti. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní právě EMH. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy.

Možná těžba lithia v Česku se stala jedním z největších témat předvolební kampaně. Kauzu vyvolal podpis memoranda o porozumění, které na začátku října podepsal s EMH ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD). Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš memorandum několikrát označil za krádež spáchanou ČSSD. Sociální demokraté označovali kauzu kolem těžby lithia za vykonstruovanou a umělou a za útok vedený hnutím ANO a KSČM. Po volbách EMH uvedl, že jeho zájem o těžbu u Cínovce trvá a chce o projektu jednat s novou vládou.

Coughlan podotkl, že vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin je velmi riskantním a finančně náročným podnikatelským oborem. „Pokud se na konci některé z mezifází procesu ukáže, že zkoumaný typ ložiska je ekonomicky netěžitelný, jsou veškeré dosud vložené investice do projektu ztraceny,“ uvedl.

Veškeré aktivity spojené z průzkumem na Cínovci jsou podle EMH firmou financovány z výnosů z primární emise akcií a následných emisí k doplnění kapitálu. „EMH nemá žádný jiných způsob financování ani jiné příjmy z jiných aktivit,“ dodal Coughlan. Generální ředitel Geometu Richard Pavlík už v dubnu řekl, že by EMH uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner, ať už soukromý, polostátní nebo dokonce stát jako takový.

