Důstojný odchod v ohrožení. Prodej aktiv ČEZ v Bulharsku ostřelují Piráti

Poprvé je to vždy výjimečné. Když ČEZ na podzim roku 2004 vyhrál privatizační soutěž a získal dvoutřetinový podíl v rozvodné síti v Sofii a západním Bulharsku, jednalo se o první případ expanze polostátní energetické skupiny do zahraničí. Tehdy to byla i jedna z největších českých investic v zahraničí. Kupní cena dosáhla 281,5 milionu eur (v tehdejšímu kurzu 8,7 miliardy korun).

Jenže předpoklad, že balkánské země se postupně změní ve standardní evropské země a tamní investice se zhodnotí, nevyšel. Stačila nešťastná kombinace zdražení elektřiny, vánočních svátků a vysoké zimní spotřeby. Bulhaři v únoru 2013 vyrazili do ulic s heslem „čeští piráti“ a volali po znárodnění energetiky.

Nejprve to vypadalo, že vše skončí albánským scénářem - tedy ztrátou licence k distribuci a prodeji elektřiny. K tomu nakonec tamní energetický regulátor nepřistoupil, ale bulharský ČEZ „podusil“ opakovaným snížením cen elektřiny. Tamní dceřiné firmy skupiny ČEZ vykazují jen nepatrný zisk. Nápravy situace se český investor domáhá prostřednictvím mezinárodní arbitráže.

ČEZ ztratil trpělivost a opakovaně se pokusil bulharská aktiva prodat. Loni v únoru podepsal smlouvu o prodeji s firmou Inercom. Jenže kupní cena 320 milionů eur (přes osm miliard korun) byla nad možnosti této malé společnosti, jejíž jedinou významnější aktivitou je provozování tří solárních elektráren. Kupec se nelíbil ani bulharskému antimonopolnímu úřadu. ČEZ proto smlouvu s Inercomem letos v dubnu vypověděl a začal vyjednávat s jiným zájemcem - s Euroholdem.