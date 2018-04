Drahé Česko. Německé firmy straší rostoucí náklady práce

Informace vyplývají z velkého konjunkturálního průzkumu, který mezi podniky uspořádala Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Pro vládu by to mohl být dobrý pohled zvenčí na to, jaké faktory ohrožují ekonomiku a zaměstnanost, tedy pokud by byla připravená naslouchat.

Analýza podniků popisuje růst českých mzdových nákladů z poslední doby jako „rekordní“ a řadí ho mezi možná budoucí rizika.

A není to jen zdání. Podle dat Českého statistického úřadu se vloni mzdy zvýšily v průměru o sedm procent. „V některých sektorech jsme zaznamenali nárůsty podstatně vyšší,“ doplnil obchodní ředitel personální agentury Grafton Recruitment Martin Ježek. U některých pozic v oboru informačních technologií dokonce v porovnání s rokem 2016 mzdy rostly až o 25 procent, dodal.

Zkušenosti německých byznysmenů potvrzují i další tuzemská data. Ekonom Aleše Michl vypracoval pro společnost Anect soubor dat, která říkají, že Produktivita práce v přepočtu na počet odpracovaných hodin je v Česku ve srovnání s Německem na 59 procentech, produktivita práce na zaměstnance je 77 procent německé úrovně. Podobně jsou na tom Češi v porovnání s USA. „Žádný strom nemůže růst do nekonečna, a pokud spolu s růstem mezd neporoste i produktivita práce, ztratíme svou konkurenceschopnost na trhu a některé firmy to vůbec neustojí,“ upozornil Michl.

Co se týká samotného náhledu do průzkumu Česko-německé komory, situaci z pohledu byznysu zhoršuje nedostatek pracovníků. Lapidárně řečeno, kromě toho, že jsou lidé drazí, je jich nedostatek. Už třetím rokem v řadě poslaly firmy kategorii „dostupnost kvalifikovaných pracovních sil“ až na samotné dno jednadvaceti investičních faktorů.

Situace na trhu práce se může ještě přiostřit, díky velkému množství zakázek hodlají firmy oproti loňsku zase víc nabírat. „Plná zaměstnanost v zemi se stále více stává problémem,“ upozorňuje Michael T. Krüger, výkonný šéf Commerzbank AG CZ/SK.

Tento vývoj se promítá právě do razantního zvýšení mzdových nákladů, které loni proběhlo napříč branžemi a letos bude pokračovat. Dva z pěti investorů počítají podle průzkumu s nárůstem nákladů na zaměstnance vyšším než osm procent, více než polovina se připravuje na zvýšení mezi třemi a osmi procenty. S tím souvisí i propad investičního faktoru „náklady na práci“ na jedenáctou příčku, ještě v roce 2015 byl přitom v první pětce. Česko tak v očích investorů přichází o jednu z dosavadních konkurenčních výhod. Spokojeni nejsou investoři ani se „systémem odborného vzdělávání“, který je dlouhodobě terčem kritiky.

Celkově je ale Česko mezi německými investory stále velmi oblíbené. Ohledně byznysové atraktivity zemí v regionu se Česko umístilo opět na špičce žebříčku 16 středo- a východoevropských investičních lokalit, před Polskem, Estonskem a Slovenskem.

