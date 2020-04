Vojtěch: Uvolnění cestování by mohlo vést k dalším vlnám epidemie

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) si neumí představit, že by se náhle uvolnilo cestování do celého světa. Vzhledem k situaci v jiných zemích by podle něj hrozilo opětovné zavlečení nákazy koronavirem do ČR a je třeba chránit veřejné zdraví.

Vojtěch uvedl, že zakázat cestování vládě umožňuje zákon o veřejném zdraví. Kabinet nicméně cestování zakázal na základě krizového zákona. Někteří právníci zpochybňují ústavnost toho, že Češi podle vládního rozhodnutí nesmí až na výjimky opustit republiku.

„Nedokážu si představit, že bychom ze dne na den uvolnili cestování do celého světa bez omezení v této chvíli, když víme, že v řadě zemí je situace neutěšená. Mohlo by to vytvořit druhou nebo třetí vlnu pandemie,“ řekl Vojtěch po dnešním jednání vlády.

Podle něj bude vláda situaci v zahraničí a s tím spojené možnosti cestování pravidelně vyhodnocovat. „Může dojít k nějakým úpravám. Ale na druhou stranu je pro nás zásadní ochrana veřejného zdraví a zákon o veřejném zdraví, který jasně dává mandát bránit zavlečení nákazy i z jiných zemí,“ řekl ministr.

Náměstek ministra Roman Prymula uvedl, že s ohledem na letní dovolené je možné jednat s jinými státy o možnosti rekreace, například na Jadranu. Podle něj ale bude nutné zajistit nejen souhlas cílové země, ale i těch transitních, a stanovit podmínky pro cestu na dovolenou i pro návrat, jako například negativní test na nemoc covid-19. Vše ale bude podle Prymuly záležet na aktuální epidemiologické situaci v létě, cestovat by podle něj mělo být možné jen do zemí, kde bude riziko nákazy podobné jako v Česku.