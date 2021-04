Jsem jako malá holka s Legem. Vidím před sebou, co je třeba postavit, říká finanční ředitelka Creative Dock

Gabriela Teissing obsadila v roce 2020 funkci finanční ředitelky v produktově-technologické firmě Creative Dock, kde upravila starý byznys model a pomohla firmě růst

Technologické firmy připodobňuje ke kostičkám Lego. Vidí v nich inspiraci a obrovský prostor pro kreativitu

I přes koronavirovou krizi se společnosti Creative Dock daří, momentálně navazuje na 50% růst z roku 2019, otevírá nové zahraniční pobočky a pracuje na desítkách projektů

Stála za založením firem Rebel & Glory a Dazzle Pictures zabývajících se virtuální realitou a digitálními triky, které ve svých filmech využívali i hollywoodští producenti. Dnes je součástí týmu produktově-technologické firmy Creative Dock, kde se stará o finance a dodávku projektů od online účetnictví přes úspory energie v bytových domech až po půjčkovou platformu pro malé firmy.

Gabriela Teissing o sobě tvrdí, že je vizionářka a workoholička, kterou k současné práci tak trochu zavál sám život. „Miluju dobrodružství a mám ráda tvůrčí práci. Užívám si, když vidím, jak se mi věci pod rukama mění. Jsem jako malá holka s Legem nebo Minecraftem, vidím před sebou, co je třeba postavit,“ říká Teissing, která momentálně pracuje na 21 projektech v osmi různých evropských zemích.

Podobně jako se stavebnicí to má finanční ředitelka i se samotnými firmami. „Technologické firmy dokážou být velmi inspirativní a rozšiřují myšlení. Digitalizace nám poskytuje obrovský prostor pro kreativitu. Má to v sobě neuvěřitelné pnutí, takové chvění z neznámých obzorů, které objevujeme. Nevíte, co na vás čeká za rohem, ale ani to, na co přijdete vy,“ přibližuje. V Creative Dock pak oceňuje především energii neznáma, kreativitu, technologie i obchodní přemýšlení.

Začínala jako golfistka

Ještě předtím, než se vrhla do světa digitálních technologií a projektů, pracovala Teissing na golfovém hřišti, kde si vydělávala peníze hraním a později i výukou. Svou sportovní kariéru považuje za velmi užitečnou: „Profesionální golf mě naučil zvládnout prohry a umět vyhrát. Učením golfu jsem se naučila pozorovat lidi, sledovat jejich vlohy a schopnosti a na jejich základě uzpůsobovat můj přístup. Prostě dívat se na každého podle jeho schopností, ne mít na všechny stejný metr.“

Variabilní pohled na věc se ji hodil i v době, kdy nastupovala do Creative Dock. Panovala tam totiž pochybovačná nálada, která se týkala jak vlastního obchodního modelu, tak schopnosti zopakovat úspěch nejznámějšího projektu Zonky. „Firma byla závislá jen na schopnostech Martina Pejši. Těžko škálovatelná do většího množství úspěšných projektů, zemí a finančně stabilního byznysu. Já jsem jako nově příchozí nebyla zatížená minulostí, a moc mě to celé zajímalo,“ vzpomíná.

Pochybovat je podle ředitelky prospěšné, protože to lidi vede k poznání. Problém ale nastává v momentě, kdy se pochyby týkají vlastního byznys modelu, podle Teissing podstaty existence firmy. „Chtěla jsem tomu rozumět a měla jsem štěstí, že jsem dostala příležitost jít do financí. S kolegou Michalem jsme začali shromažďovat čísla, analyzovat, dívat se na projekty a zejména výsledky. Šli jsme dál a dál, až jsme Creative Dock rozebrali do metadat,“ vypráví.

K tomu, že v sobě firma má opravdovou sílu, došla Teissing zhruba po půl roce práce: „Došlo nám, že s byznys modelem není nic špatně, jen je potřeba jej mírně upravit. Pak dokáže růst a přinášet stabilní výnosy. V únoru 2020 jsem převzala roli finanční ředitelky s cílem mou hypotézu prokázat. A to se stalo.“

Dnes Teissing věří, že je Creative Dock finančně zdravá firma na vzestupu. „Z pohledu financí řídíme firmu s obratem 29 milionů eur, rozumíme detailu a máme stabilní pozitivní cash flow. Podařilo se nám získat velmi zajímavé bankovní financování na rychlejší expanzi po Evropě,“ konstatuje.

Firma roste i v době krize

Na fungování firmy neměla vliv ani probíhající koronavirová krize, ačkoli se zpočátku první vlny zdálo, že by její důsledky mohly být velmi negativní. „Covid nás plně zasáhl v loňském roce v dubnu, nedařilo se nám získat byznys, všechno se zastavilo. Začali jsme mít strach o budoucnost firmy, což nás vyburcovalo k rychlým krokům,“ vzpomíná Teissing, podle které byla základem optimalizace nákladů, zavedení motivačního systém souvisejícího s finančními výsledky a znásobení prodejního úsilí.

Všechny tři zásady nakonec přinesly požadované výsledky. „Díky optimalizaci nákladů dnes rozumíme každé koruně ve firmě, proč a kam ji vynakládáme. Díky motivačnímu schématu se nám podařilo i přes období krize zvýšit ziskovost o více než 20%. A díky investicím do prodejních aktivit se nám v letošním roce daří uzavírat nové zakázky,“ říká finanční ředitelka. Firma Creative Dock tak navazuje na rok 2019, který zakončila téměř 50% růstem.

Momentálně své úsilí Teissing soustředí na to, aby letos v Creative Dock dokázali řídit před dvacet projektů a firem bez mrknutí oka. Letos společnost rovněž otevírá nové pobočky v Itálii a Francii. Posiluje navíc prodejní týmy v Německu a Švýcarsku. A touto dobou za rok by firma měla pracovat na více než 30 projektech v 10 zemích světa a spustit SaaS platformu pro malé firmy.

„To všechno dokázat znamená být hodně silný tým, vlastně ten nejlepší. Jsem ráda, že se nám daří takový tým postupně dávat dohromady, a hlavně se týmově chovat, to mě těší nejvíc,“ dodává Teissing s tím, že určité štěstí vidí i v tom, že jsou ve správný čas na správném místě. Na vlastní kůži prý navíc cítí, jak potřeba digitalizace každý měsíc roste.