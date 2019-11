Digitální transformace v Česku nabírá na obrátkách

Pojem Průmysl 4.0 ze slovníků reklamních textařů vyčpěl dříve, než čtvrtá průmyslová revoluce skutečně začala. Místo toho se v Česku vžil pojem digitální transformace (digitalizace). A ta zajímá podnikatele stále více. Polovina tuzemských podniků chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat víc peněz. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) mapující, jak jsou podniky na digitální transformaci připravené.

Konec přešlapování?

Přístup českých firem ke čtvrté průmyslové revoluci byl dlouho opatrný. Největší procento podniků zatím vyčleňuje na zavádění prvků digitalizace maximálně pět procent investic, nicméně do budoucna chystají výrazné navýšení. Firmy navíc na čtvrtou průmyslovou revoluci začínají připravovat své zaměstnance.

Aktivnější jsou v tomto ohledu velké společnosti s více než 250 zaměstnanci. Více než třetina ze 105 podniků, které se zúčastnily průzkumu SP ČR, už dnes s Průmyslem 4.0 pracuje ve svých firemních strategiích. Mezi velkými společnostmi je to dokonce polovina.

Dalších 38 procent podniků sice pojem digitalizace oficiálně nepoužívá, ale připouští, že jejich projekty do zmiňovaného konceptu zapadají. To je případ především malých (50 procent) a středních firem (38 procent).

Jen 12 procent podniků do digitální transformace neinvestuje vůbec. Jednou z hlavních motivací je vidina úspěchu v nových podmínkách, a především ve vztahu ke konkurenci. Získat náskok před konkurenty chce 53 procent firem. Udržet krok s rivaly a zachovat si současnou pozici na trhu si přejí zástupci 28 procent oslovených firem.

„Pokud jde o investice do digitální transformace, záleží na mnoha faktorech vnitřního i vnějšího charakteru každého podniku. Podstatné však je, že investice do této oblasti mají každoročně jednoznačný růst. Například studie The Yaer of Digital Decision předpovídá, že výdaje spojené s touto problematikou plánuje 83 % společností, přičemž další meziroční růst je očekáván na úrovni 15-20 %. Celosvětově se pak odhad do digitální transformace pro rok 2019 pohybuje v rozmezí 1,2 až 1,7 bilionu dolarů, podle studie IDC Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide. Nejvyšší podíl investic tohoto charakteru mají samozřejmě podniky průmyslového charakteru, dopravy a zdravotnictví,“ myslí si Lukáš Ontl, vedoucí oddělení inovace a rozvoje produktů ve společnosti Asseco Solutions.

Známe další výhody

Podnikatelé v Česku si jsou vědomi výhod, které jim digitalizace, komunikace mezi systémy a zařízeními a tok dat firmou v reálném čase přináší. Na druhé straně zatím necítí téměř žádný tlak ze strany zákazníků ani mateřských společností.

„Dvě třetiny respondentů uvedly, že se do investic do prvků Průmyslu 4.0 pustili, protože je to pro jejich budoucnost důležité. Poměrně překvapivé je, že jen 8,6 procenta firem pociťuje vnější tlak na zavádění moderních aplikací, ať už od mateřských společností nebo od odběratelů,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří Holoubek ze SPČR.

Vůbec nejčastějším důvodem k investicím do digitální transformace jsou pro podnikatele zvýšení produktivity každého jednotlivého zaměstnance (56,2 procenta).

Dále jde o snižování nákladů (43,8 procenta) a optimalizaci výroby (41 procent). U velkých firem převládá snaha co nejvíce ušetřit. Malé a střední firmy se snaží především zvyšovat produktivitu.

„Největší přínos nástupu umělé inteligence je jednoduše řečeno ve zvýšení výkonnosti, rychlosti, snížení chybovosti a nákladů. Pojem Umělá inteligence je nutné vnímat v kontextu praktického užití, jako jsou např. chatovací roboti, inteligentní asistenti, modelování předpovědí chování spotřebitelů a řada dalších,“ říká Ontl.

Firmy vidí také šanci, jak zvýšit přidanou hodnotu své výroby. Přes 35 procent firem dává na zavádění moderních technologií či umělé inteligence do výroby více peněz, aby mohly poskytovat ke stávajícím produktům nové služby.

Více než čtvrtina podniků tyto technologie používá k větší individualizaci výrobků a k rychlejšímu uvádění novinek na trh. Firmy se při tom neobejdou bez vzdělaných zaměstnanců. Uvědomuje si to přes 40 procent dotázaných. Téměř polovina malých a středních firem ale digitální dovednosti pracovníků zatím neřeší.

„Základním principem AI je napodobení a následné překonání způsobů, jak na vnější podněty reagují lidé. A to prostřednictvím metod strojového učení, založené na vzorech v datech. Díky tomu je možné automatizovat úlohy a zvyšovat tak produktivitu práce, především pak u repetitivních činností, které jsou pro člověka namáhavě, fádní a neatraktivní. Využití AI je samozřejmě mnohem širší. Ať se jedná o osobní asistenty v mobilních telefonech (Siri, Alexa či Google Assistant) či způsob, jak řešit velice komplexní a časově náročné úlohy,“ uzavírá Ontl z Asseco Solutions.