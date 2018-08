Developer Passer: Politici většinu času prohádají, vize musíme mít my

O tom, jak uvěřil v Pána Boha, napsal před lety knihu. Teď pracuje na čtvrtém dílu, který končí jeho padesátinami. Když před 25 lety začal stavět první administrativní budovu v nijak atraktivní lokalitě, nikdo by nehádal, že tam vybuduje prestižní byznysovou zónu. BB Centrum v pražské Michli je jeho životní dílo, evidentně ale míří výš.

Vy jste jako jeden z mála developerů ještě v době Pavla Béma otevřeně mluvil o korupci. Změnilo se od té doby prostředí?

Určitě výrazně. Nechci ale říct, že pan Bém byl stoprocentní zlo a teď že tu máme stoprocentní dobro. Faktem ale je, že mega korupce dostala Prahu v podstatě do kolen a že potom se kyvadlo vychýlilo k aktivistům, kteří jsou na úrovni vlastizrádců. Tohle volební období to pořád ještě přetrvává a uvidíme, co přinesou nové komunální volby.

Aktivista rovná se strana Zelených?

Nemusí to být jenom Zelení. Zelení jsou pro město čistokrevné zlo, ale pak si myslím, že tady byly různé aktivistické skupiny, třeba v Praze 11 a asi i v jiných městských částech, ve kterých se nepohybujeme. V Praze 11, ačkoli se nejmenovali Zelení, bylo to zlo v podstatě úplně stejné.

V parlamentních volbách jste finančně podpořil ANO. Chystáte se teď někoho podpořit v komunálních volbách podobně jako v těch minulých?

V uplynulých deseti patnácti letech jsme vždy podpořili nějaký subjekt, kterému jsme věřili, že může být pro rozvoj prosperující Prahy, případně celé ČR, přínosem. V minulých komunálních volbách se navíc objevil i můj bratr. Já jsem měl volbu, jestli ho potopím, nebo ne. A protože jsem ho potopit nechtěl, dali jsme příspěvek, který se vymyká těm u nás obvyklým. Bylo to pro mě takové ponaučení, že už nic podobného v životě rozhodně neudělám.

Udělalo vám to v rodině zlo?

Ne, jen mně a mamince bratr nakonec slíbil, že už do politiky nepůjde.

Podpora ANO je dobrá varianta?

Jen čas ukáže, zda bude koncept skutečně záviset pouze na panu Babišovi, nebo jestli bude strana fungovat dlouhodobě.

