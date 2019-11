Dědictví výstavy Expo 2017? Kongresová turistika

Měla to být zkouška, zda už má Kazachstán nakročeno mezi vyspělé země. Přiklepnutí organizace Expo 2017 hlavnímu městu Astaně (dnes Nur-Sultan) brali Kazachstánci jako poctu a zároveň výzvu, jak se blýsknout před světem. Mezinárodní výstavy s tematikou „energie budoucnosti“ se zúčastnilo 115 zemí a navštívily ji téměř čtyři miliony lidí.

Na 30 dní bez víza

Tu zkoušku Kazachstánci zvládli dobře, organizace proběhla bez větších problémů. Hlavně ale nedošlo k žádnému bezpečnostnímu incidentu, kterého se někteří zahraniční pozorovatelé vzhledem k multietnickému prostředí Střední Asie obávali. Kazachstán se tak dostal i do povědomí těch obchodníků a turistů, kteří dříve o středoasijské zemi příliš nevěděli. To platí i pro Čechy, kterým Kazachstán před výstavou jednostranně zrušil vízovou povinnost pro turistické cesty nepřesahující 30 dní. Možnost cestovat do země bez víza byla původně jen dočasnou výhodou, která měla usnadnit návštěvu Čechů na Expu, opatření ale nakonec zůstalo v platnosti natrvalo.

Ve středu kongresového městečka stojí kopule Nur Alem, která se stala symbolem Expa 2017 a kterou od skončení výstavy dosud navštívilo víc než 400 tisíc lidí ( Autor: Shutterstock )

V areálu vznikla univerzita nebo hub pro startupy

Po skončení tříměsíční výstavy navíc Kazachstánu zbyl veliký výstavní areál na ploše 25 hektarů, který se nyní transformuje na epicentrum kongresové turistiky celé Střední Asie. Má se stát základnou pro obchod, startupy a vědu. Jen v uplynulém roce už hostil areál na 180 akcí, z nichž nejvýznamnější bylo Ekonomické fórum Astana.

Hlavní dominantou kongresového městečka je centrální kopule Nur Alem, která byla i symbolem Expa 2017. Od konce výstavy do letošního jara ji navštívilo přes 400 tisíc lidí. V areálu se v těchto dnech rozjíždí činnost IT University, kde má v první vlně studovat zhruba tisícovka programátorů a dalších IT specialistů. Naproti univerzitě je umístěno Mezinárodní centrum pro zelené technologie, které převzalo mimo jiné téma obnovitelných zdrojů energie hojně diskutovaných na Expu. IT centrum, které fungovalo už na výstavě v rámci kazachstánského projektu Digitální stát, se mění na hub pro začínající inovativní firmy. A koncem letošního roku má být otevřeno nové výstavní centrum, které bude největším ve Střední Asii.

Bývalý areál Expo 2017 tak může být jedním z prvních rozcestníků, kam zamíří obchodník nebo investor, který hledá v Kazachstánu zajímavé partnery a projekty.

Z Astany je Nur-Sultan Návštěvníka Kazachstánu mohou plést opakované změny jména nynějšího hlavního města. To mělo jen od rozpadu Sovětského svazu už čtyři různá označení. Ze sovětské éry si odneslo pojmenování Celinograd, které mu přiřkl někdejší vůdce SSSR Nikita Chruščov. Ten měl velké plány se zdejšími celinami neboli stepními rovinami určenými k pěstování obilí.



Protože výnosy z málo úrodné půdy byly nízké, od plánu bylo v sedmdesátých letech upuštěno. Jméno Celinograd ale vydrželo až do roku 1993. Tehdy se vláda již samostatného Kazachstánu rozhodla vrátit městu původní kazašské jméno Akmola.



Už po pěti letech ale bylo opět přejmenováno, tentokrát na Astanu. To kazašsky znamená prostě „hlavní město“. Změna souvisela s tím, že bylo do Astany oficiálně přeneseno sídlo vlády z nejlidnatějšího města Almaty na jihu země. Po získání statusu metropole vypukl v Astaně mimořádně čilý stavební růst, který vyvrcholil právě stavbou opulentního areálu pro Expo 2017.



Zatím poslední změna jména přišla letos. Nový prezident Tokajev hned při inauguračním projevu navrhl, že by metropole měla být znovu přejmenována na Nur-Sultan – a to na počest Tokajevova předchůdce, končícího prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Návrh byl schválen a učebnice zeměpisu tak budou znovu potřebovat úpravu.