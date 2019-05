CzechTrade plánuje misi českých výrobců hraček do Turecka

Turecko představuje významné odbytiště hraček, především kvůli svému kladnému populačnímu přírůstku. V současnosti dosahuje počet dětí do 14 let přes 26 milionů, což z Turecka dělá nejpočetnější trh Evropy. Tržby odvětví „Toys and Baby Segment“ dosáhly v této zemi hodnoty 189 milionů dolarů. Do roku 2023 počítá portál Statista.com s jejich průměrným růstem o 4,1 procenta ročně.

Cílem mise je představit české výrobce před významnými importéry a prodejci v oboru hračkářského průmyslu. Bližší informace o misi, která se uskuteční 1. – 3. října 2019 se dozvíte na webu CzechTrade.