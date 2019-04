CZ Export: Do armádních zakázek chceme co nejvíce zapojit české firmy

Firma CZ Export je součástí holdingu Česká zbrojovka, na co přesně se zaměřuje?

CZ Export Praha je obchodní společnost, která je součástí skupiny Česká zbrojovka Group SE (CZ Group). Realizuje dodávky produktů, služeb a technologií od holdingových společností CZ Group i dalších obchodních partnerů pro ozbrojené složky především v Česku, ale i v zahraničí. Společnost CZ Export je díky velikosti a významu mateřského holdingu CZ Group schopna zapojovat se do mezinárodních kooperací a přinést do České republiky a českým firmám zajímavé technologie a zajímavé kooperační zakázky.

Prvním pilířem činností je prodej zbraní z portfolia České zbrojovky ozbrojeným složkám v Česku i v zahraničí. Tyto aktivity mohou být zvláště do zahraničí spojeny s kompletní dodávkou technologií a transferem výroby zbraní České zbrojovky. Příkladem z poslední doby je například desetiletá licenční smlouva na výrobu a montáž zbraní v Maďarsku pro jeho ozbrojené síly. Druhým pilířem je import technologií a výroby některého druhu vojenského materiálu, zejména munice ráže nad 20 mm, trhavin atd. do České republiky.

Mají české firmy zájem o mezinárodní spolupráci?

Podle našich dosavadních zkušeností ano, CZ Export úspěšně propojuje výrobce z České republiky se zahraničními partnery. Příkladem je kompletní přezbrojení Armády České republiky ručními granáty, kde se podařilo propojit rakouského výrobce Rheinmetall s českou společností Explosia Pardubice, která vyvinula pro tyto ruční granáty trhavinu s unikátními parametry.

Co vše může být součástí zbrojních dodávek?

Už jsem zmínil naše dva hlavní pilíře aktivit. Dále jsme schopni poskytnout v rámci speciálních projektů i kompletní řešení na klíč pro ozbrojené složky. Dodáváme například zbraně z produkce České zbrojovky vybavené optickými přístroji, laserovými zaměřovači, vybavením pro boj v noci včetně základní a speciální munice, taktického příslušenství apod. Součástí takového projektu může být speciální výcvik vojáků nebo techniků. Jako lektory velmi často využíváme odborníky holdingu nebo našich obchodních partnerů.

Na jakých projektech jste se podíleli?

Podařilo se nám vstoupit na trh dodávek pro vzdušné síly Armády ČR. Letectvo s naším přispěním obdrželo moderní munici ráže 27 mm do kanonu letounu JAS 39 Gripen. Obdobnou munici armáda dlouho postrádala a bojová hodnota letounu se tím značně zvýšila. Velmi zajímavý je i společný mezinárodní vývoj nové munice do ručního podvěsného granátometu CZ-805 G1 z produkce České zbrojovky. Nová munice bude mít zvýšený dostřel z dnešních 400 až na 800 metrů, lepší balistické vlastnosti a řadu dalších bojových parametrů.

Samozřejmě opět plánujeme zapojit český průmysl. Komponenty munice se budou vyrábět ve společnosti CZ-AUTO, která patří do holdingu CZ Group. Zvažujeme oslovit i Poličské strojírny a trhavinu bude opět vyrábět společnost Explosia Pardubice. Naším hlavním cílem je přinést do Česka nové technologie a do výroby zapojit český průmysl. Díky velikosti holdingu CZ Group na světovém trhu se nám to nyní daří a věříme, že společných projektů bude v budoucnu dále přibývat.