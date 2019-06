Přirážka na last minute a žádné lety Smartwings z Pardubic. Bez nových boeingů sezona skřípe

Ztráty společnosti Smartwings narůstají s každým dalším dnem, kdy musejí zůstat nová letadla na zemi. Jde o 100 až 150 milionů měsíčně. „Vícenáklady sledujeme každý den, máme na to speciálně postavený tým spolupracující s experty společnosti EY,“ říká mluvčí firmy Vladimíra Dufková. Optimismus výrobce letadel, který by chtěl letadla nasadit už v létě, ale Smartwings nesdílí. Firma, která vlastní sedm těchto strojů a další měla v průběhu roku postupně přebírat, počítá s využitím letadel až v prvním kvartálu roku 2020.

Tím se dostáváme k omezením, která čekají na cestující, protože výpadek musely Smartwings operativně vyřešit. Zčásti se to povedlo pronájmem letadel od jiných společností, zčásti redukcí linek. „K redukci kapacit jsme byli nuceni přistoupit na všech trzích, kde skupina Smartwings působí, tedy kromě Česka ještě ve Francii, Polsku, Slovensku, Maďarsku a v Izraeli, přičemž některé důležité základny pro naše lety jsme byli nuceni dokonce úplně uzavřít, například v Tel Avivu a Lyonu,“ popisuje Vladimíra Dufková.

Dopad této situace firma definuje jako značný, protože nová letadla Boeing 737 MAX 8 měla v letní sezoně činit zhruba třetinu flotily. „Na českém trhu jsme snížení kapacity o osm procent na linkách Smartwings realizovali především úpravou časů odletu u vybraných destinací a snížením počtů letů do destinací, které jsou operovány i vícekrát denně. Zcela zrušeny byly pravidelné linky z Pardubic,“ doplnila Dufková.

Jak vylétnout z průšvihu

Kvůli boeingům se ale dějí i další věci. Zpomalil například prodej zájezdů v Česku, zhruba o deset procent zdražily last minute zájezdy a také ubyla jejich nabídka. U cestovní agentury Invia, která prodává zájezdy většiny cestovních kanceláří v České republice, zasáhlo odstavení letadel zhruba tisícovku klientů. Podle mluvčí Andrey Řezníčkové si většinou zakoupili jiný zájezd, podobně tomu bylo i u CK Firo Tour. Nejvíce se situace přitom zkomplikovala u regionálních letišť. Například Firo Tour zrušil část letů z Pardubic a jeden let na Santorini. Změny v letovém řádu nastaly i u odletů z Ostravy, Brna a Prahy.

150 milionů měsíčně je škoda, se kterou kvůli uzemnění letadel Boeing 737 MAX počítá česká společnost Smartwings. 10 procent činí nárůst ceny zájezdů typu last minute kvůli výpadku boeingů.

Společnost Boeing není v dobré situaci. Potřebuje z ní rychle vylétnout ven, jenže na druhé straně spěch není zrovna to, co by její klienti chtěli vidět. Jde o bezpečnost a důvěru, kterou si musí firma znovu získat, a to si bohužel žádá dost času.

Abychom byli konkrétní. Vylepšený software, jehož původní chyby stály pravděpodobně za pádem dvou letadel, má firma k dispozici už od poloviny května. V červnu ho chce certifikovat a od srpna počítají první aerolinky s nasazením letadel. Kompenzace budou chtít všechny, z Číny, Turecka, Emirátů i USA, a je jasné, že čím déle letadla stojí, tím robustnější budou žádosti o odškodné.

Smartwings se také přidaly ke společnostem, které chtějí po Boeingu náhradu. Firmu vedle toho dusí rušení objednávek letadel a také další technické potíže. Více než 300 letadel typu 737 MAX a staršího modelu 737 má zřejmě na křídlech instalovány nesprávně vyrobené díly. Oznámil to americký Federální úřad pro letectví (FAA) s tím, že bude vyžadovat jejich urychlenou výměnu.

Šéf Řízení letového provozu Jan Klas

Zpráva o výpadku letounů přes letní sezonu nemohla přijít v nevhodnější čas. Již loňská hlavní letecká sezona byla rekordní co do zpoždění letů a letos se očekávají další potíže. Důvodem je nedostatek leteckého personálu v Evropě a maximální vytížení vzdušných kapacit. Česko v současnosti vypomáhá některým zemím odklonem letové dopravy přes český vzdušný prostor. Ten už však také naráží na svá maxima, loni byl letový provoz v českém vzdušném prostoru rekordní. Počet vzletů, přistání a přeletů letadel proti předchozímu roku vzrostl o téměř sedm procent na 912 815.

Podle šéfa Řízení letového provozu Jana Klase jsou tak potřeba celoevropské změny. „Je to především o odstranění národních hranic ve vzdušném prostoru,“ říká. Jednotlivé národní systémy řízení letového provozu by se měly více propojit, aby mohly lépe spolupracovat při organizaci provozu. Zavádění změn potrvá však roky.

