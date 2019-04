Někdo už to možná zažil. V domnění, že mu volá konkrétní člověk, zvedl známé nebo i neznámé mobilní číslo. Na druhé straně se však neozval kamarád ani jiná soukromá osoba, ale třeba zástupce firmy s nabídkou konkrétního produktu či snahou zapojit volaného do nějakého průzkumu.

Jde o poměrně častý jev nazývaný spoofing. Jaká je přesná definice? Ke spoofingu dochází ve chvíli, kdy někdo záměrně zneužije pro kontaktování osob cizí telefonní číslo (někdy i emailovou adresu). Většinou tak činí za marketingovými či reklamními účely nebo dokonce s cílem dostat z kontaktované osoby peníze. A s použitím cizího soukromého čísla (či mailu) si zvyšuje šanci na úspěch.

Co na to zákon? Mlčí

Jde ale o podvod? Ač jde o na první pohled neseriózní praktiku, pohybuje se v jakémsi právním vakuu a ve společnosti je v podstatě tolerována. „Je nutné zdůraznit, že záměna čísla účastníka není v EU ani v Česku nijak zákonem omezovaná, a tudíž je možná,“ vysvětluje mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Pro omezení negativních dopadů spoofingu doporučuje zvýšenou obezřetnost u SMS a emailových zpráv.

„V případě podezření na zneužití by měl zákazník bezodkladně kontaktovat svého operátora a v případě již vzniklé újmy se obrátit také na policii, která disponuje potřebnými pravomocemi k řešení takové situace,“ dodal Drtina.

Operátoři radí obezřetnost

O tom, že spoofing je v Česku velké téma, svědčí fakt, že stížnosti na tuto praktiku redakci potvrdili všichni zástupci zdejší mobilní trojky, tedy společností T-Mobile, Vodafone i O2.

„Přistupujeme k hrozbám spoofingu a zneužití komunikačních prostředků se vší vážností. S pokusy o podvržení a případné zneužití se setkáváme relativně často,“ uvedla pro Euro.cz manažerka vztahů s veřejností z T-Mobilu Anna Hroudová s tím, že firma klade důraz na zabezpečování služeb, pro nějž jsou nasazovány různé technické prostředky, třeba zabezpečená identifikace a další ověřovací mechanismy.

Podobné zkušenosti má i konkurence. „Společnost Vodafone zaznamenala v minulosti pokusy o spoofing v podobě podvržení e-mailů na zaměstnance společnosti a SMS zpráv na zákazníky,“ sdělil Euru Marek Steiger, tiskový mluvčí a vedoucí externí komunikace Vodafone. „Obecně platí pravidlo, pokud vám přijde text a zdroj dané zprávy podezřelý, ověřte jeho pravost. Například z čísla nebo e-mailu vašeho známého vám přijde žádost o zaslání finančního obnosu, zkuste ho kontaktovat například telefonicky a jeho žádost si potvrďte,“ radí Steiger jak nenaletět.

Třetí člen mobilní trojky, společnost O2, rovněž potvrdila, že se se spoofingovými praktikami setkává. „Fenomén tzv. spoofingu jsme zaznamenali před několika lety, nyní počet případů klesá. V případě podezření na spoofing zákazníkům doporučujeme, aby se obrátili na poskytovatele služby (tedy například v případě SMS spoofingu na nás jako na operátora) s přesnými údaji, jako je například čas odeslání – to nám pomůže situaci řešit,“ řekla redakci Lucie Jungmannová, tisková mluvčí společnosti O2.

Šedá zóna

Ač jde o zneužití soukromých dat, tedy telefonních čísel či mailových adres, neupravuje jej žádný oficiální dokument. Právě jeho existence by podle Oldřicha Kužílka, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí z Otevřené společnosti a bývalého politika (OF, ODA), mohla situaci řešit. Ke spoofingu pro Euro.cz uvedl, že jde o „hrubě nepoctivou praktiku a za ve vztahu k tomu, jehož číslo či adresa je zneužita, za významný zásah do soukromí.“

Spoofingové jednání se, jak nám potvrdil i mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Tomáš Paták, pohybuje v takzvané šedé zóně, tedy na pomezí mezi zákonným a nezákonným jednáním.

S podobnými praktikami se setkávají i v zahraničí. Například ve Francii zaznamenávali stížnosti na zneužívání soukromých telefonních čísel tak často, že tam již vydali předpis, podle kterého by měl být majitel čísla použitého pro marketingové či jiné účely o této aktivitě informován a souhlasit s ní. Pokud by tak neučinil, případně by volající nedodržoval daná pravidla, neměl by ve svém konání pokračovat. I tomto případě však jde pouze o doporučení, nikoliv závazný právní předpis, z něhož by vyplývaly sankce či právní postihy.

Jak se bránit spoofingu? • Pokud vám volá zástupce nějaké firmy a žádá vás o informace, zavěste a zavolejte zpět, abyste si ověřili pravost čísla. Případně si informace ověřte na renomovaných webových stránkách.

• Nastavte si heslo pro vaši hlasovou schránku.

• Pokud po vás někdo, komu nedůvěřujete, po telefonu chce osobní údaje, například čísla účtů, hesla či jiné identifikační údaje, nesdělujte mu je.

• Při hovorech se zástupci firem, kteří vám nabízejí nějaké služby, neodpovídejte na žádné otázky, zejména ne na ty, na něž lze odpovědět ano či ne.

• Kontaktujte poskytovatele svých mobilních služeb a informujte se u něj o možných nástrojích či aplikacích, pomocí nichž lze zabránit nechtěným hovorům.

