Čínský výrobce mobilů Xiaomi vstoupí na burzu. Oceněn bude na 100 miliard dolarů

Nejhodnotnější čínská technologická společnost by se tak mohla stát šestou největší firmou na hongkongském trhu z hlediska tržní kapitalizace. V New Yorku by šlo o největší primární emisi v technologickém sektoru od vstupu čínské Alibaby v roce 2014.

Někteří analytici hodnotu 100 miliard zpochybňují s argumentem vysoké konkurence na globálním trhu chytrých telefonů. Ale bankéři, kteří do hospodaření firmy nahlédli, ji označili za možnou a poukázali na úspěch plánu rozvoje zakladatele a šéfa firmy Leje Ťüna. Xiaomi byla v minulém kole investičního financování před třemi lety oceněna na 45 miliard dolarů a loni prošla složitým obdobím, v polovině roku se karta díky strategii Ťüna obrátila.

Apple vyhrál nad Xiaomi. Číňané v Evropě nesmí prodávat Mi Pady

Lej Ťün dříve tvrdil, že veřejné obchodování s akciemi Xiaomi nezačne dříve než v roce 2025. Vývoj na finančních trzích a slibné finanční výsledky podniku však plány na primární emisi akcií uspíšily.

Xiaomi je podle údajů výzkumné skupiny Gartner pátým největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Firma ve třetím čtvrtletí zvýšila prodej meziročně o 80 procent na 26,85 milionu přístrojů. Její tržní podíl tak stoupl na sedm procent ze čtyř procent před rokem, uvedla skupina Gartner.

Přečtěte si také: