Čínská Xiaomi chce vstoupit na burzu. Plánuje získat až deset miliard dolarů

Žádost o vstup na burzu zatím neuvádí žádné finanční detaily. List South China Morning Post s odvoláním na nejmenované bankovní zdroje uvedl, že Xiaomi plánuje získat až deset miliard dolarů (213,6 miliardy korun), což by ohodnotilo firmu na 100 miliard dolarů. Primární nabídka Xiaomi by tak byla největší od nabídky akcií čínského internetového prodejce Alibaba v roce 2014 za 21,8 miliardy dolarů na burze v New Yorku. S akciemi Xiaomi by se mohlo začít obchodovat koncem června

Společnost byla založena v roce 2010 a podařilo se jí rychle získat silnou pozici na trhu chytrých telefonů. Xiaomi je čtvrtým největším výrobcem chytrých telefonů na světě podle objemu dodávek.

Apple vyhrál nad Xiaomi. Číňané v Evropě nesmí prodávat Mi Pady

Firma současně oznámila, že její příjmy v loňském roce stouply o 67,5 procenta na 114,62 miliardy jüanů (384,8 miliardy korun). Provozní zisk však na 12,22 miliardy jüanů z 3,79 miliardy jüanů. Kvůli jednorázovým položkám se však propadla do ztráty 43,89 miliardy jüanů ve srovnání s čistým ziskem 491,6 milionu jüanů v roce 2016.

Kromě chytrých telefonů Xiaomi vyrábí desítky domácích spotřebičů a přístrojů, které lze připojit na internet, včetně skútrů, čističek vzduchu či rýžovarů. Většina jejího zisku však pochází z internetových služeb.

Nabídka Xiaomi bude jednou z prvních podle nových pravidel hongkongské burzy, kterými chce přilákat zvláště technologické firmy. Je to také velké vítězství pro burzu v Hongkongu, že dostala přednost před burzami v New Yorku a na čínské pevnině, napsaly agentury AP a Reuters.

