Českobudějovický soudce Strnad čelí kritice. Měl porušit základní procesní pravidla

Společnost Heavy Machinery Services podala stížnost předsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích Milanu Tripesovi, ve které upozorňuje na nestandardní postup soudce Strnada. Na podání stížnosti upozornil web Tyden.cz.

Stížnost se týká faktu, že insolvenční správkyně v případu HMS Petra Hýsková v loňském roce ztratila oprávnění k výkonu této činnosti. Úpadky podniků s dluhy převyšujícími 100 milionů korun řeší insolvenční správci se zvláštním povolením, kteří po pětileté lhůtě procházejí povinným přezkoušením. Hýsková loni patřila do skupiny neúspěšných žadatelů o prodloužení tohoto oprávnění, a počátkem srpna tak ztratila právo vykonávat praxi insolvenčního správce se zvláštním povolením. Na podzim pak přišla i o licenci běžného insolvenčního správce, píše Týden.

Předseda českobudějovického soudu Tripes určil jako náhradu za Hýskovou společnost 1. Správcovská a konkurzní. Strnad toto opatření zanesl do insolvenčního rejstříku s tříměsíčním zpožděním až letos 25. března, což vyvolává podezření z vědomé manipulace se spisem.

Strnad tím podle stěžovatele ohrozil práva účastníků tohoto soudního řízení. Správkyni bez potřebného oprávnění trpěl ve funkci sedm měsíců. Účastníky řízení neobeznámil včas s procesním stavem, čímž porušil i svoji nestrannost.

Kamarád Toman a konflikt zájmů

V poslední době se kolem soudce Strnada objevilo více podezřelých případů. Loni se dostal do sporu se strakonickou radnicí. Komunální volby ve městě vyhrálo hnutí Strakonická Veřejnost s nadpoloviční většinou hlasů. Jeden z neúspěšných subjektů podal stížnost na neplatnost voleb a Strand jí vyhověl. Volby zrušil a nařídil jejich opakování. Ústavní soud ale před Vánoci odložil vykonatelnost rozhodnutí.

Radnice Strnada podezírá z podjatosti. Město totiž před časem zamítlo firmě Landreal stavbu malé vodní elektrárny na Otavě. Landreal ovládá klan Tomanů, se současným ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem mladším se přitom Strnad zná z jejich společného působení na rezortu. Strnad se tak měl kvůli možné podjatosti z rozhodování o neplatnosti voleb vyloučit.

Objevily se rovněž pochybnosti kolem staršího případu insolvenčního řízení se stavební firmou Stavcent. I tam se měl Strnad nechat kvůli podjatosti stáhnout z projednávání případu, protože tato firma stavěla jeho rodinný dům, přičemž výstavba přilehlé garáže skončila až po podání návrhu. Strnad delegoval rozhodnutí o návrhu na svou podřízenou soudní asistentku, která ho po dvou dnech od podání zamítla.

Kdyby byl návrh na insolvenci Stavcentu uznán, hypoteticky hrozilo, že by firemní majetek mohl spadnout do insolvenční podstaty, což by se mohlo týkat i některých jím realizovaných a nedokončených nemovitostí.

Poté, co byly nemovitosti manželů Strnadových kolaudovány, byl podán na Stavcent nový insolvenční návrh. Tentokrát byl přidělen Strnadovu kolegovi soudci Šimkovi, který firmu poslal do insolvence.