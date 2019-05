Česko je největším „východním“ investorem v Německu. Válcuje i Rusko a Čínu

Není to tak dávno, co si Češi stěžovali na nepřekonatelné překážky při vstupu na německý trh. Ta doba je pryč. Podle nejnovějších čísel za rok 2017 zveřejněných Bundesbank dosáhly přímé investice Česka v nejsilnější evropské ekonomice 6,2 miliardy eur. To je sice zlomek z celkových 741 miliard a neporovnatelně méně než třeba u Nizozemska či Švýcarska, z postkomunistických zemí je však Česká republika premiantem.

Například výše maďarských investic dosáhla 700 milionů eur, a výrazně většího Polska dokonce jen 557 milionů. Slovinské investice byly ještě o řád skromnější, slovenské pak Bundesbank vůbec neuvádí.

Dokonce ani Čína se s 4,1 miliardy nemůže s Českem měřit. Stejně tak Rusko s 4,4 miliardy.

Výše přímých zahraničních investic v Německu (v mld. 2017) Nizozemsko 157 157 Lucembursko 126 Spojené státy 78 Švýcarsko 70 Velká Británie 65 Francie 52 Itálie 32 Rakousko 29 Španělsko 13,4 Irsko 6,4 Česko 6,2 Rusko 4,4 Čína 4,2 Maďarsko 0,7 Polsko 0,56 Slovinsko 0,07

Zdroj: Bundesbank

Nejde přitom o jednoroční výkyv, české investice převyšují ostatní země regionu nejpozději od roku 2014. To časově odpovídá době, kdy Agrofert převzal německé pekárny Lieken. Následovaly další obří transakce spojené především s Danielem Křetínským.

Podle dat německé centrální banky působí ve spolkové republice 44 společností s českou účastí, které dohromady zaměstnávají 15 tisíc lidí. Celkový obrat se vyšplhal na 5,7 miliardy eur.

