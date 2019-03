Česko jako dividendový bankomat: loni do zahraničí odteklo 257 miliard korun

Objem vyplacených dividend do zahraničí za loňský rok dosáhl 256,7 miliardy korun, tedy zhruba stejné hodnoty jako o rok dříve. Na vysokých hodnotách okolo 250 miliard se odliv zisků z Česka drží již od roku 2014.

Podle aktuálních čísel České národní banky vyplácejí vysoké částky svým zahraničním vlastníkům hlavně podniky ze tří oborů.

Prvenství drží banky a pojišťovny, které na dividendách poslaly do zahraničí 55,6 miliardy korun. Za ním následuje automobilový průmysl s 50 miliardami a maloobchod spolu s velkoobchodem (přes 33 miliard). Naopak zemědělské a lesnické podniky vyplatily zahraničním vlastníkům jen něco přes 26 milionů korun.

Z detailních statistik ČNB lze vyčíst i to, kam peníze odtékají. Nápadně vysoké částky končí v zemích, ve kterých nejsou inkasované dividendy ze zahraničí daněny. Tedy do Nizozemska (56,6 miliardy korun) a Lucemburska (38,6 miliardy). Vysoké sumy peněz směřují také do Německa (39,1 miliardy), Rakouska (33,4 miliardy) a Francie (22,4 miliardy).

Představy o nenasytných kapitalistech, které šíří někteří politici a média, však narušují jiné informace ze statistik ČNB. Od roku 2015 výrazně narostl objem zisku reinvestovaného v Česku. Zatímco před čtyřmi lety zahraniční společnosti a podnikatelé u nás reinvestovali 76 miliard korun firemních zisků, loni to byla téměř dvojnásobná suma - 150 miliard.

