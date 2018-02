České spořitelně loni klesl zisk o 5,5 procenta. Erste Bank má nový rekord

„Vedle rostoucích úvěrů měly příznivý vliv na velikost čistého zisku zlepšující se kvalita úvěrového portfolia a pokračující stabilizace čistého úrokového výnosu,“ komentovala výsledky banka. Předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon poukázal na to, že banka loni poskytla svůj dosud nejvyšší objem hypotečních úvěrů a o desetinu vzrostl objem úvěrů podnikatelům.

Provozní zisk se loni snížil o 5,4 procenta na 19 miliard korun. Důvodem poklesu je podle banky snížení čistých výnosů z poplatků a provizí a také výnosů z pronájmu nemovitostí a mírný nárůst provozních nákladů. Bilanční suma banky ke konci loňska činila téměř 1,33 bilionu korun a meziročně vzrostla o 24,6 procenta.

Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly v meziročním srovnání o 5,4 procenta na 8,8 miliardy korun. „Tento pokles byl částečně kompenzován rostoucími výnosy z investičních produktů, zejména podílových fondů, správy aktiv a cenných papírů a příjmy z prodeje pojistných produktů,“ uvedla spořitelna.

Čistý zisk z obchodních operací se proti roku 2016 snížil o 5,6 procenta na 2,7 miliardy korun. Provozní náklady naproti tomu meziročně stouply o půl procenta na 18,2 miliardy korun. Zvyšovaly je výdaje na marketing a informační technologie, spořitelna ale snížila náklady na kancelářské prostory a poradenské služby.

Objem úvěrů loni vzrostl o 9,8 procenta na 651,1 miliardy korun. U hypoték domácnostem se zvýšil o víc než 11 procent, u spotřebitelských úvěrů téměř o tři procenta. Závazky banky ke klientům vzrostly o 8,8 procenta na 856,5 miliardy korun.

Ke konci loňska Finanční skupina ČS měla 4,67 milionu klientů. Počet bankomatů a platbomatů se loni zvýšil o 62 na 1704 zařízení.

Rekord pro Erste Bank

Výsledky dnes zveřejnila také rakouská bankovní skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu ovládá. Loni zaznamenala rekordní čistý zisk, zvýšil se na 1,31 miliardy eur (33 miliard korun) z 1,26 miliardy v předchozím roce.

Roční výsledek je v souladu s očekáváním analytiků. Provozní výnosy byly na téměř stejné úrovni, když dosáhly 6,67 miliardy eur (170 miliard korun), a oproti roku 2016 se tak snížily o 0,3 procenta.

„Výsledky byly meziročně lepší díky relativně nižším opravným položkám na špatné úvěry, což potvrzuje dobrou kvalitu úvěrového portfolia a pozitivní situaci v ekonomikách regionu střední a východní Evropy,“ řekl analytik BH Securities Martin Vlček. Negativem je podle něj růst nákladů na mzdy a IT investice. Investice do digitalizace banky by nicméně měly postupně vést ke snížení počtu pracovních sil a zmírnění tlaku růstu mezd na náklady společnosti, dodal.

Banka vyzdvihla „výjimečný čistý příliv klientských vkladů ve výši 13 miliard eur a silnou poptávku ze strany podnikatelů a domácností“. Těm podle svého vyjádření poskytla nové úvěry v objemu přesahujícím devět miliard eur.

I v samotném čtvrtém čtvrtletí zůstaly provozní výnosy v porovnání se stejným obdobím předchozího roku téměř beze změny na 1,73 miliardy eur. Čistý zisk se ale zvýšil na 328,6 miliardy eur z 85,6 miliardy eur.

V příštím roce chce Erste investovat do zaměstnanců a rozvíjet bankovní platformu George. Cílem je plně digitalizovaná banka.

