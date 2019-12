Česká jaderná horečka. Plánovaná stavba bloku v Dukovanech vyvolává u odborníků skepsi

Chceme stavět nový jaderný blok a bude to v Dukovanech, prohlásil v polovině listopadu premiér Andrej Babiš. Vládní komise již sestavila časový plán. Za dva roky má mít projekt územní rozhodnutí, do konce roku 2022 chce vláda vybrat dodavatele stavby, v roce 2029 se má začít stavět a o sedm let později mají politici přestřihnout pásku u dokončeného jaderného bloku.

Dalším jaderným nadšencem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Tikají nám energetické hodiny. Není čas ztrácet čas, musíme stavět nové zdroje. A protože nám obnovitelné zdroje u nás nestačí a v jaderné energetice jsme na světové úrovni, je výstavba nových bloků logickou volbou,“ prohlásil Havlíček a dodal, že stát brzy uzavře smlouvu se společností ČEZ o společném postupu.

Jenže mezi odborníky převládá skepse k vládnímu úsilí a k tomu, že bude korunováno úspěchem. Naopak, zdá se, že Babišův kabinet dělá velkou chybu. Jaderný průmysl po celém světě je ve špatném stavu a nové bloky se stavějí s mnohaletým zpožděním a za několikanásobek původního rozpočtu. Výsledkem je, že nové jaderné bloky vyrábějí elektřinu s vyššími náklady než ostatní zdroje od plynu až po vítr a slunce. Sporný je i výběr Dukovan na úkor mnohem vhodnějšího Temelína.

Poučení z Francie

Obecně lze říci, že jaderná energetika představuje úžasné ře