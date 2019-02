Cena orné půdy je na vrcholu. Dosahuje úrovně ve Španělsku či Řecku

Jedna investiční éra pomalu končí. V Česku dosáhla cena orné půdy svého stropu, a v některých srovnáních dokonce meziročně klesá. Je to poprvé po dlouhé době, dosud její hodnota strmě rostla. A farmáři zároveň upozorňují na to, že trh s půdou de facto zamrzl. Sehnat novou plochu, nebo dokonce začít podnikat v tomto oboru od nuly, to je už dnes takřka nemožné.