ČD Cargo koupí 14 lokomotiv. Chce tím posílit zahraniční expanzi

První část nových lokomotiv zařadí společnost do svého vozového parku na přelomu letošního a příštího roku. Bude se jednat o čtyři stroje Vectron, které doplní osm již pořízených strojů této značky. Dalších deset lokomotiv značky Trax MS3 pak dopravce dostane v letech 2019 a 2020. V případě potřeby a příznivého finančního stavu bude moci společnost rozšířit dodávku těchto lokomotiv o dalších až 40 kusů.

„Pořizování interoperabilních lokomotiv podporuje strategii expanze značky ČD Cargo na zahraniční trhy. V tuto chvíli disponujeme licencemi pro realizaci přeprav v Polsku, Rakousku, na Slovensku i v Maďarsku a odpovídající vozidlový park nám umožní tyto licence naplno využít,“ uvedl výkonný ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth.

Pořízené stroje budou podle podniku provozuschopné v tuzemsku, ve všech okolních státech a v Maďarsku. Nasadit je dopravce může do budoucna eventuálně také na slovinské a chorvatské železnici.

Nákup nových lokomotiv dnes schválila dozorčí rada ČD Cargo. Zástupci společnosti by měli v nejbližších dnech podepsat kontrakty o nákupu s firmami Siemens a Bombardier.

Tóth dále uvedl, že díky novým strojům by se měly snížit časové ztráty při přepřahu lokomoti,v a tím uvolnit část kapacit na exponovaných tratích.

ČD Cargo loni vykázala čistý zisk 743 milionů korun. Je to o 192 milionů korun méně než v předchozím roce. Nižší příjmy byly podle společnosti způsobeny především investicemi do nákupu nových lokomotiv a nákladních vozů. Naopak úspěšně pokračovala expanze na zahraniční trhy, zejména pak do Polska, Maďarska či Rumunska. Mírně vzrostl i objem přepraveného zboží o 0,6 milionu tun na 66,1 milionu tun. K růstu přispěla zejména přeprava zboží v zahraničí a rovněž prodlužování vzdáleností nákladní dopravy.

