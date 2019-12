Bývalý šéf Nissanu Ghosn uprchl do Libanonu. Utekl jsem před politickou perzekucí, řekl

„Neuprchl jsem před spravedlností, unikl jsem před nespravedlností a politickým pronásledováním,“ uvedl Ghosn v prohlášení, v němž potvrdil, že se nachází v Libanonu. V Japonsku mu podle něj byla upírána základní lidská práva. Justiční systém asijské země, ze které uprchl, bývalý šéf Nissanu označil za „zmanipulovaný“ a odmítl být dál jeho „rukojmím“. „Konečně mohu svobodně komunikovat s médii a těšit se na začátek dalšího týdne,“ dodal Ghosn.

Ghosn má podle agentury Reuters francouzské, brazilské a libanonské občanství. Jak se mu podařilo opustit Japonsko, není jasné. Do Bejrútu podle The Financial Times dorazil v neděli pozdě večer, podle The Wall Street Journal v pondělí. Francouzský list Les Echos napsal, že Ghosn přiletěl soukromým letadlem z Turecka. Libanon nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání svých občanů.

Jeden z Ghosnových právníků Džuničiró Hironaka řekl, že právní zástupci mají všechny tři pasy svého klienta. O Ghosnově odjezdu se prý sám dověděl z ranních zpráv a je věcí překvapen. Hironaka považuje Ghosnův čin za „neomluvitelný“. „Pokud opravdu opustil Japonsko, je to možné označit za porušení podmínek kauce,“ dodal Hironaka.

Podle agentury AP docházel Ghosn každý den kromě víkendů do Hironakovy kanceláře projednávat svou právní při. „Možná si myslel, že se mu nedostane spravedlivého procesu, nemohou ho za to vinit,“ sdělil Hironaka s tím, že stále věří, že je Ghosn nevinný.

Ghosn se narodil v Brazílii, ale vyrůstal v Bejrútu. Má libanonské předky, v Libanonu je populární, jeho portrét se tam objevil i na poštovní známce a na jeho podporu byla vyvěšena hesla „Všichni jsme Carlos Ghosn“.

Podívejte se na galerii:

Škoda Auto zahájila v Kvasinách výrobu hybridního superbu. Investovala 311 milionů

Pokud se baterie hybridního superbu nabíjí pomocí nabíjecího wallboxu, trvá nabití 3,5 hodiny ( Autor: čtk )

Úřady podle televize NHK nevědí, jak se Ghosnovi podařilo z Japonska odcestovat. Televize oznámila, že člověk podobající se Ghosnovi vstoupil na bejrútské letiště pod jiným jménem a přicestoval tam soukromým letadlem. Mluvčí libanonského velvyslanectví v Tokiu řekla, že úřad k případu nedostal žádné informace. Tokijský soud dnes potvrdil, že se podmínky kauce nezměnily a že k nim patří zákaz vycestovat. Japonská média také připomínají, že podle těchto podmínek se mohl Ghosn setkat se svou manželkou Carole jenom když k tomu dostal zvláštní povolení. Nedávno mu soud povolil hovořit s ní prostřednictvím videokonference. List The New York Times napsal, že nyní je Carole s manželem v domě v Bejrútu, který střeží ozbrojení strážci. Očekává se, že Ghosn příští týden vystoupí před novináři.

Francouzská státní tajemnice na ministerstvu hospodářství Agnès Pannierová-Runacherová prohlásila, že ji informace o Ghosnově odjezdu z Japonska „velmi překvapila“. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter řekla, že nikdo nestojí nad zákonem, ale také, že coby francouzský občan má Ghosn právo na konzulární podporu.

Kvůli obviněním z finančních deliktů byl v Japonsku Ghosn zadržen loni v listopadu. Později byl propuštěn na kauci. Měl zakázáno používat bez dozoru internet či kontaktovat manželku. Začátek soudu s ním je naplánován na duben příštího roku. Ghosn všechna obvinění odmítá.

Ghosn je architektem dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po loňském zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance.

Ghosn začátkem roku uvedl, že obvinění z finančních deliktů jsou důsledkem „komplotu a zrady“ části vedení Nissanu, které se stavělo proti jeho plánu hlubší integrace s francouzským partnerem Renault.

Čtěte také:

Výkonný ředitel automobilky Nissan odstupuje z funkce, měl nesrovnalosti v příjmech

Škodě klesl odbyt o 2,9 procenta. Postihl ji propad trhu v Číně

Konec dealerů? Auta se budou brzy nakupovat hlavně online, věští Google

Aféra Dieselgate: německý soud začal řešit žalobu 470 tisíc klientů na Volkswagen