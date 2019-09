Budoucnost českého zbrojního průmyslu

1. Zbrojní průmysl prochází v souvislosti s technologickým vývojem rychlými změnami. Jak na tyto změny OMNIPOL reaguje a dotkly se nějak jeho celkové strategie?

V posledních letech se stále více profilujeme jako investiční a obchodní skupina, která se zabývá investicemi do HI-TECH společností a projektů v obranném a leteckém průmyslu v České republice a na Slovensku, a současně se stále věnujeme zejména jako systémový integrátor exportu a importu produktů, technologií a služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Díky našemu unikátnímu týmu odborníků dokážeme na přání zákazníka propojit systémy různých výrobců v jeden spolehlivě fungující celek. Vedle toho jsme vlastníkem dvou dceřiných výrobních holdingů ERA a MESIT disponujících pokročilými technologiemi, které se zaměřují zejména na pasivní systémy sledování vzdušných, pozemních a námořních cílů, vojenskou komunikaci, letecké přístroje a přesnou strojírenskou výrobu včetně vlastních slévárenských a galvanických procesů.

2. V letošním roce slaví OMNIPOL již 85. výročí působení na českém i světovém trhu. Jakým směrem chcete, aby se společnost dále vyvíjela?

Budoucnost vidíme v dalším růstu a ve vlastním výzkumu a vývoji (R&D) unikátních technologií. Proto OMNIPOL poskytuje v této oblasti svým dceřiným společnostem maximální, a to nejen finanční podporu.

Například naše dceřiná firma ERA v Pardubicích „přepsala“ historii v oblasti řízení letového provozu, když vyvinula první tzv. multilaterační systém a představila „gate to gate“ řešení pro sledování letového provozu. V praxi to znamená, že síť stanic fungujících na bázi pasivní radiolokace – což je originální český vynález – dokáže sledovat letadla při pojíždění na letištní ploše, startu, letu do cílové destinace až po přistání a dojezd na stojánku na druhém letišti, tedy opravdu od jedné brány ke druhé.

Rovněž MESIT výrazně investuje do vybavování svých vývojových pracovišť, díky čemuž je schopen dodržovat stále přísnější požadavky na parametry spolehlivosti a odolnosti i na životnost výrobků nasazených do reálných podmínek provozu. Skvělým příkladem jsou např. letecké přístroje z produkce MESITu, které splňují i americké vojenské standardy.

3. ERA navazuje na tradici bývalé Tesly. Je úspěšná na mnoha zahraničních trzích. Uvedete příklad nějaké zajímavé zakázky? Společnost ERA jakožto dodavatel integrovaných řešení pro sledování a řízení letového provozu, tzv. ATM (Air Traffic Managemet) systémů realizovala již přes 130 instalací v 65 zemích světa na všech kontinentech. K nedávným významným úspěchům patří instalace systémů na plánovaně největším letišti na světě Daxing, v čínském hlavním městě Pekingu, Daxing, které bude otevřeno tento podzim.

Pasivní sledovací systém VERA-NG společnosti ERA ( Zdroj: Omnipol, Autor: ERA, a.s. )

4. Máte v plánu nějaké další investice či akvizice českých či zahraničních společností?

Uherskohradišťský MESIT se nedávno spojil se světově uznávaným výrobcem radiokomunikačních přístrojů Rohde & Schwarz a založili nový společný podnik DICOM. Právě DICOM vznikl za účelem vývoje a výzkumu produktového portfolia unikátních komunikačních přístrojů systému SOVERON, které představují softwarově definovaná, plně integrovaná, vysoce výkonná a škálovatelná bezpečná komunikační řešení pro veškeré složky ozbrojených sil.

5. Společnost DICOM již v minulosti existovala, proč jste se rozhodli tuto značku oživit?

Značka DICOM byla již v minulosti globálně známým pojmem, v oblasti radiokomunikace znamenala tradičního výrobce v oboru. A my chceme úspěšně navázat na to, co dříve velmi dobře fungovalo. Nyní pokračujeme s velmi respektovaným partnerem Rohde & Schwarz.

Od spojení si slibujeme další posun ve vývoji vysoce sofistikovaných radikokomunikačních přístrojů, ale především přísun nového know-how. A pro nás je naprosto skvělé, že toto nové vývojové centrum se nachází u nás, v České republice.

SOVERON, nové lehké ruční softwarově definované rádio společnosti DICOM ( Zdroj: Omnipol, Autor: Omnipol )

6. Jaké je hlavní oborové zaměření Rohde & Schwarz?

Rohde & Schwarz, které je celosvětově známou firmou ve svém oboru, vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní komunikační, informační a bezpečnostní produkty pro profesionální uživatele. Své pobočky má v 70 zemích světa s regionálními centry v Asii a v Americe.

7. Bude mít vznik nové společnosti nějaké pozitivní dopady na region?

Samozřejmě, velký přínos společnosti DICOM sídlící v Uherském Hradišti spatřuji nejen v inovacích, ale díky rozšiřování svých kapacit také nabídne nová pracovní místa vědeckým odborníkům. Do budoucna jich plánuje zaměstnat až padesát, což je na poli R&D v domácím prostředí velmi slušné číslo.

Celý proces vzniku nového produktu ovšem není pouze o výzkumu, to je teprve začátek. K realizaci projektů jsou potřeba také značné produkční kapacity, třicet lidí ve vývoji dokáže zaměstnat až stovky lidí ve výrobě, další v obchodu.

Nová společnost tedy přispěje k vyšší lokální zaměstnanosti, zároveň podpoří rozvoj HI-TECH odvětví v tomto regionu.

8. Na Dnech NATO jste spolu s Aerem Vodochody představili letoun L-39NG. V jaké fázi je jeho testování?

Na druhém vyrobeném prototypu před nedávnem začaly statické zkoušky ověřující pevnost konstrukce. Na prvním letovém prototypu, jenž absolvoval první let 22. prosince 2018, proběhly úspěšně pozemní vibrační zkoušky, a nyní tento letoun pokračuje v letových testech v rámci předepsaného certifikačního programu. Už na podzim se k letovým zkouškám připojí další, v pořadí čtvrtý vyrobený letoun L-39NG. Třetí vyrobený prototyp bude předán do výzkumného ústavu na únavové zkoušky na konci letošního roku. Harmonogram je v souladu původním plánem zahájit dodávky prvních sériových letounů zákazníkům do konce roku 2020.

Sériová výroba letounů může být zahájena až po obdržení příslušné certifikace (osvědčení), proto je pro nás důležité, aby byla udělena v co nejbližším možném horizontu v souladu s původním plánem. Vzhledem k zájmu zákazníků o tento produkt je samozřejmě velmi žádoucí, aby sériová výroba mohla začít co nejdříve.

Letoun L-39NG ( Zdroj: Omnipol, Autor: Omnipol )

9. Na jakých trzích či v jakých oblastech vidíte pro OMNIPOL největší perspektivu?

OMNIPOL má tradici působení na celém světě a je těžké definovat pouze několik trhů. Potenciál máme díky dobrému jménu a široké nabídce produktů i služeb téměř kdekoliv, od Evropy, Asie až po země afrického kontinentu.

10. Jaké jsou podle vás současné klíčové trendy a technologie ve zbrojním průmyslu?

Zbrojní průmysl byl vždy na špičce při zavádění nových technologií a vědeckých poznatků. Jinak tomu není ani dnes a pokud chceme udržet naši zbrojní výrobu na světové úrovni, musíme tyto trendy reflektovat i u našich produktů. Jako příklad mohu uvést zavádění prvků umělé inteligence do komplexních zbrojních systémů. Značný důraz je v současné době kladen také na souhrnnou integritu jednotlivých zbrojních systémů.