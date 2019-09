Bosch otevřel v Budějovicích nové vývojové centrum za 850 milionů

S trochou fantazie to může vypadat, jako by se návštěvník ocitl uprostřed jednoho z filmů o Indiana Jonesovi. Skrze pletivo po nohama jsou vidět dlouhé trojúhelníkové hranoly hrozivě trčící hrotem vzhůru. Stejné hranoly ční ze všech stěn a stropu. Opravdová unikátnost místa je však znatelná až ze záznamu novinářského diktafonu. Hlas Petra Bohuše se na nahrávce po vstupu do místnosti náhle úplně změní, když veškeré hluky v pozadí náhle utichnou a slyšet je jen zřetelný proslov.

“Toto je plně odhlučněná komora, která je výjimečná tím, že má odzvučení i odspoda. Úroveň pozadí bude šest decibelů. Pokud byste stáli v lese, kde by byl absolutní klid, tak je tam kolem dvaceti decibelů,” srovnává Bohuš, vedoucí sekce akustických komor ze zbrusu nového vývojového a technologického centra Robert Bosch. Šestipodlažní moderní centrum vybudoval jeden z největších světových dodavatelů automobilového průmyslu za 850 milionů v areálu svého závodu v Českých Budějovicích. Celkem plánuje Bosch investovat v Budějovicích v letech 2017 až 2020 kolem dvou miliard korun.

Součástí centra jsou i tři akustické komory, do největší z nich se vejde dokonce celý vůz. Právě hluk je totiž podle šéfa divize Mobility Solutions Robert Bosch Stefana Hartunga jednou z výzev automobilového průmyslu, které s sebou přináší elektromobilita. “V příští generaci vozů s tichým elektrickým pohonem se téma zvukové optimalizace dostává na úplně jinou úroveň. Člověk je velmi vnímavý na zvuky a uvnitř elektromobilu najedou uslyší úplně něco jiného, než byl zvyklý ve voze se spalovacím motorem. Proto jsou naše akustické laboratoře v Budějovicích klíčové,” prohlásil Hartung v rozhovoru pro Euro.cz.

Od začátku července musí třeba veškeré elektoromobily a hybridy při nízkých rychlostech uměle vydávat zvuk, aby se předešlo srážkam s chodci. I tím by se měli zabývat vývojáři Bosch v Budějovicích. Více než zvuk, které auta s baterií vydávají navenek, je však budou zajímat spíše uši posádky uvnitř vozu. “Například pumpa, která je uvnitř každého auta, nikdy dříve nebyla slyšet a najedou slyšet bude, protože nebude slyšet motor,” vysvětlil Hartung.

Zvuk vozů je však jen jednou z kompetencí nového vývojářského centra Bosch. Na 600 vývojářů a technologických pracovníků se bude v moderní budově zabývat třeba tématem umělé inteligence v dopravě a zpracování obřích dat.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který se spolu s zástupci vedení společnosti, města a kraje zúčastnil slavnostního otevření, jde o “vzorový příklad” investice s vysokou přidanou hodnotou založené na vývoji, která přináší do Česka i dobře placená pracovní místa. “Vysoké mzdy, které si všichni z nás přejí, nemohou být výsledkem nedostatku lidí na trhu práce nebo výsledkem toho, že si to přejí odbory. Mohou být pouze a jedině výsledkem toho, že firma vytváří profit a lidi dobře platí,” prohlásit Havlíček.

Stát proto projekt českobudějovického centra podpořil formou investiční pobídky ve výši 444 milionů korun. A právě tímto směrem by podle Havlíčka měla nově směřovat podpora státu, nikoliv do proslulých montoven. Vláda proto změnila zákon o investičních pobídkách a nově by měly směřovat peníze pouze do investic spojených s výzkumem a vývojem.