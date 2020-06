Blíží se koronavirový pas? Technologické firmy vyvíjejí aplikace dokládající imunitu

Jedním z řešení, které by mělo pomoci při soužití s onemocněním covid-19, by mohly být tzv. doklady imunity. Několik technologických firem momentálně pracuje na prototypu aplikace spojující identitu nositele s jeho výsledky na testy potvrzující protilátky v těle. Někteří experti však nápad kritizují, vadí jim další porušení soukromí i neprůkaznost testů na protilátky.

Aplikace by měla sloužit k jednoduššímu fungování společnosti v době po ustoupení nejzávažnější koronavirové krizi. „Digitální imunita“ by spojovala ověřenou identitu občana skrze jeho oficiální identifikační dokumenty, jako je řidičský či občanský průkaz, s výsledky testů na protilátky vůči onemocnění covid-19. Díky tomuto postupu by třetí strany (zaměstnavatelé nebo třeba poskytovatelé ubytování) měly mít jistotu, že kontakt s dotyčným člověkem pro ně není rizikový.

Zatím nejdál se v tomto ohledu dostaly estonské technologické firmy, které jsou sdruženy pod iniciativou Back To Work (Zpátky do práce). Startupy jako Bolt nebo Transferwise se spojily se státem ve snaze zbavit občanů obav z návratu do normálních životů. „Digitální imunita má za cíl zmírnit strach a podpořit veřejnost na celém světě v návratu k normálnímu životu,“ uvedl Taaver Hinrikus, zakladatel strartupu Transferwise.

Příliš mnoho pochybností

Z celého projektu vyplývá, že potvrzení o imunitě by měli pouze ti, kteří si už onemocněním covid-19 prošli a jejichž tělo si zvládlo vytvořit protilátky. Přístup založen na tomto procesu má ale své kritiky. Ti se domnívají, že vyvozovat imunitu vůči covidu-19 z nálezu protilátek v těle není zcela bezpečné, neboť ještě není vědecky potvrzeno, že by skutečně vyléčení pacienti byli imunní.

Dalším problémem je trvalost přítomnosti protilátek v těle. To si uvědomuje i Taaver Hinrikus. „Nevíme zatím mnoho detailů a podrobností ohledně imunity vůči covidu-19. Jak je silná? Jak dlouho trvá? Doufáme, že náš vývoj bude probíhat zároveň s vědci, kteří na tyto otázky najdou odpovědi,“ věří Hinrikus. V Estonsku momentálně probíhá testování v několika společnostech, na základě výsledků se bude rozhodovat o tom, zda se aplikace rozšíří.

Souhlasili byste s používáním "digitálního dokladu imunity"? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Důležitým hráčem při cestě za vytvoření aplikace dokládající imunitu je britská firma Onfido, jejíž byznys je založen na ověřování identity. Právě prvek ověření identity je klíčovým dílem konstrukce celé aplikace. „Naše mise je vytvoření světa, kde identita je klíčem k přístupu,“ říká CEO a spoluzakladatel společnosti Onfido Husayn Kassai.

Jenže tento aspekt aplikace někteří experti kritizují. „Je velká otázka, jakým způsobem bude tento systém působit na společnost. Například, jak předejít diskriminaci založené na „imunitním“ stavu?“ prát se Andrew Budd, zakladatel společnosti iProov, která vyvinula aplikaci pro anglické zdravotnictví (NHS).

Dalším problémem je samotné soukromí obyvatel. „Je to lékařský záznam. Jakýkoliv test krve, který podstoupíte, byť se to zdá přehnané, je důvěrný,“ říká mikrobiolog Andrew Clark z Readingské univerzity. „Digitální doklady jsou výborný nápad, ale nemyslím si, že jsou schopné zajistit bezpečnou kontrolu,“ doplňuje Clark. Ostatně právě za porušování osobní svobody bylo kritizováno čínské město Chang-čou, které aplikaci se zdravotními záznamy bude používat i po skončení pandemie.

„Cesta jakou zvolila Čína pro svůj systém je sice velmi efektivní, ale nezaručuje žádné soukromí. Součástí našeho řešení by mělo být umožnění lidem dokázat jejich imunitu i bez prozrazení své identity,“ věří Kassai z britského Onfida. Digitální doklady o imunitě tak doprovází celá řada překážek, které možná do budoucna zabrání v plošnému rozšíření.