Nejnovějším stimulem k pokračujícímu růstu ceny bitcoinu je podle analytiků zřejmě oznámení amerického burzovního operátora CME Group, že hodlá ještě ve čtvrtém čtvrtletí zahájit obchodování s termínovými kontrakty na tuto kryptoměnu. Za necelý měsíc tato kryptoměna prolomila tři bariéry, 12 října překročila 5000 dolarů a 20. října 6000 dolarů.

Podle kritiků je ale vytrvalý silný růst důkazem toho, že softwarem vytvořené aktivum je bublinou a nemělo by se mu dostávat krytí od regulovaných trhů. CME je provozovatelem největšího světového trhu s termínovými kontrakty a například analytici společnosti Themis Trading jsou přesvědčeni, že CME podléhá tlaku zákazníků. Neměla by se prý pouštět do „velmi riskantního, neregulovaného nástroje, který má ve své historii podvody a manipulaci“, píše se na firemním blogu.

Letošní vývoj hodnoty bitcoinu:

Zdroj: IEconomics.com

Produkty, jaké CME chystá, podle Themis Trading silně připomínají obligace, s nimiž se obchodovalo za finanční krize. Kritiků bitcoinu je ale mnohem více, včetně například šéfa americké investiční banky JPMorgan Chase & Co Jamieho Dimona.

Vytvoření kontraktu na bitcoin u velké finanční instituce podléhající regulaci ale velmi pravděpodobně posílí legitimitu bitcoinu. Zavedení termínového kontraktu ale ještě musejí schválit regulátoři.

Bitcoin Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem, naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Protože není pod kontrolou žádné centrální banky a dá se snadno přesouvat, často bitcoin využívají i ti lidé, kteří se chtějí skrýt dohledu úřadů.

Kurz bitcoinu je ve srovnání s oficiálními měnami velmi rozkolísaný a snadno podléhá spekulacím. Na rozdíl od běžných měn za sebou nemá žádnou reálnou oporu v podobě ekonomiky, na jejíž výkon by byl navázán.

