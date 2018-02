„Přesněji je to využití digitálních, respektive IT technologických prostředků, k zefektivnění celého procesu, s čímž ovšem souvisí i změna myšlení a způsobu spolupráce. Je to, řekněme, propojení digitálního světa a jeho možností se zaběhlými principy ve stavebnictví,“ vysvětluje Roman Voráč, manažer technického rozvoje společnosti SUDOP, která projektuje velké dopravní záměry. Voráč je také členem expertní skupiny, která má na starosti přípravu zavádění BIM v České republice a potřebnou standardizaci.

Proč ale tahle zkratka proniká i mimo odborný tisk? Protože je to budoucnost a nikoliv příliš vzdálená. „Začátek roku 2022 vnímám jako přelomový – metodou BIM budou muset být zpracovány všechny nadlimitní veřejné zakázky. V soukromém sektoru pozemního stavitelství se BIM rozšíří řekněme v horizontu tří let, obecně si troufám říci, že metoda BIM bude nutností v horizontu pět let,“ podotýká Voráč.

Firmy tak budou muset mít ve svých týmech lidi, kteří mají potřebné schopnosti a znalosti a jsou schopni novým požadavkům vyhovět. Požadavky to ale klade i na zadavatele z veřejné sféry. Ti musí být schopni zakázku správně připravit a vypsat a musí vědět, co od BIM požadovat a očekávat. Stát proto chystá řadu seminářů a školení. Už také existuje několik pilotních projektů dopravní infrastruktury, na kterých se BIM využívá.

„Ono to má svou logiku, jednak to přinese úspory, zlepší přehlednost přípravy a realizace stavby,“ konstatuje Voráček. SUDOP si právě staví touto metodou nové sídlo v Argentinské ulici a před pár týdny koupil softwarovou firmu LinkSoft i z toho důvodu, že očekává tlak na digitální transformaci stavebnictví. Projektanti nejsou ovšem jediní, u kterých BIM už zdomácněl. Zkušenosti s ním už mají ve Skansce nebo v největší tuzemské stavební firmě Metrostav. „BIM je nadějí pro zlepšování současného stavu kvality. Model umožňuje kompetentní koordinovanou kooperaci a přístup k informacím od tvorby konceptu, přes návrh, přípravu, po realizaci až po provozování stavby,“ říká Jaroslav Synek z Metrostavu.

