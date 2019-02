Bezdomovci v čele firem: za invazi bílých koní mohou vládní opatření

Nejde jen o peníze

Bílí koně mohou sloužit nepoctivým podnikatelům také jako klacek na úspěšnější konkurenci. V byznysu dnes existují desítky způsobů, jak dlouhodobě a beztrestně škodit svým protivníkům. Mnohé jsou jednoduché a laciné nebo nestojí šikanujícího – kromě pár hodin volného času – vůbec nic. Pachatelé často zůstávají v anonymitě. A sankcí se příliš obávat nemusejí.

Dokument za pár hodin

Oblíbenou špinavou hrou je podávání návrhu na insolvenci na firmy, které jsou zdravé a prosperují. Podnik nedluží ani korunu, je v černých číslech a k úpadku má daleko. Přesto svítí u jeho jména v obchodním rejstříku varovný nápis, že je s ním vedeno insolvenční řízení. A ten straší banky i obchodní partnery. Dostat konkurenta na kolena je jednodušší, než by se mohlo zdát. „Stačí najít člověka, který je ochotný za pár korun podepsat insolvenční návrh na vybranou firmu. Potřebný dokument vám udělá každý, kdo umí pracovat s excelovou tabulkou. Jeho vyhotovení zabere jen pár hodin času,“ upozorňuje marketingový a finanční ředitel společnosti Hormen CE Marek Fišer. Za drobný poplatek ověří podpis pod insolvenčním návrhem libovolný notář. S útoky insolvenčních mafií se v Česku potkaly stovky firem. A stovkám podniků to zkomplikovalo život na měsíce nebo i roky. „S námi bylo insolvenční řízení zahájené na základě fotokopie falešné směnky a tvrzení o fiktivních dluzích naší společnosti různým zcela nedůvěryhodným subjektům. Ty si původce kauzy vybral vzhledem k tomu, že tyto firmy nevyvíjejí žádnou činnost. Společníci a jednatelé jsou nedohledatelní,“ dodává pro magazín Profit Fišer. Bílým koněm najatým škůdci vašeho byznysu může být kdokoli. V případě Hormenu CE byl jednatelem údajného věřitele právě bezdomovec s trvalým pobytem na Městském úřadě Sedlčany.

Šikana za statisíce

K návrhům na insolvence jsou lidé bez domova na postu bílých koní zneužívání velmi často. Potvrzují to i policisté z NCOZ, i když připouštějí, že novela insolvenčního zákona z roku 2017 znamenala úbytek případů. Nově mohou soudy rozhodnout, že podezřelé návrhy v první fázi řízení nezveřejní v insolvenčním rejstříku, a následně mají sedm dní na jejich posouzení. To znamená, že firmu nepoškodí hned na počátku a dají jí týden na to, aby našla účinnou obranu. Čas je ale příliš krátký. Navrhovatelé navíc musejí od léta 2017 skládat zálohy na náklady insolvenčního řízení. V případě, že je útok směrován na firmu (tedy právnickou osobu), jde až o 50 tisíc korun. A po pravomocném rozsudku si falešní věřitelé musejí počkat nejméně půl roku, než lze podat další návrh. Padesát tisíc ale rozhodně není částka, kterou by odhodlaný útočník neobětoval, a to dokonce opakovaně.