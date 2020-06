Berlínu se nelíbí návrh amerických sankcí kvůli Nord Streamu 2. Porušuje prý mezinárodní právo

Mapa projektu Nord Stream 2

Návrh zákona předložený Senátu Spojených států na rozšíření amerických sankcí na účastníky německo-ruského projektu plynovodu Nord Stream 2 porušuje mezinárodní právo. V pátek to podle agentury Reuters prohlásil německý ministr hospodářství Peter Altmaier. Dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa, a obejde tak země střední a východní Evropy, považuje Washington za ohrožení energetické nezávislosti Evropy. Rusko to odmítá a tvrdí, že USA kritikou a sankcemi jen prosazují vlastní ekonomické zájmy.

„Vláda dlouhodobě zastává názor, že sankce s extrateritoriálním dosahem porušují mezinárodní právo a nepřispívají k mezinárodní spolupráci,“ řekl Altmaier.

Republikánský senátor Ted Cruz a jeho demokratická kolegyně Jeanne Shaheenová v Senátu USA předložili návrh na rozšíření sankcí včetně pokut pro účastníky a také pro partnery, kteří projektu poskytnou finanční záruky, pojištění a další formy finančního zajištění.

USA již dříve přijaly kvůli Nord Streamu 2 sankční zákon, který přinutil švýcarsko-nizozemskou společnost Allseas zastavit podmořské práce, což projekt plynovodu zpozdilo. K dokončení pokládky potrubí byla následně povolána dvě ruské plavidla.

Původně měl být plynovod hotov už na konci loňského roku. Ruský prezident Vladimir Putin nyní nově předpokládá dokončení projektu koncem toho letošního, případně začátkem roku 2021.

Spojené státy plynovod obcházející střední a východní Evropu dlouhodobě kritizují, což zdůvodňují obavou z přílišné závislosti Evropy na ruském plynu. Podle Moskvy jsou však Spojené státy motivovány vlastními ekonomickými zájmy a snaží se zajistit v Evropě odbyt dražšímu zkapalněnému zemnímu plynu (LNG) z USA. Česká republika bude k plynovodu Nord Stream 2 připojena plynovodem Eugal.