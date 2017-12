Beljajev a Ulčák získají Vítkovice Gearworks. Zaplatí 80 milionů

Vítkovice Gearworks se zabývají výrobou převodových skříní, ozubení, opracováním kovů a také inženýringem. Mají zhruba 150 zaměstnanců, před insolvencí jich bylo asi o stovku více. Ředitel společnosti Vladimír Bindzár dnes řekl , že firma by ale ráda nabrala další zaměstnance tak, aby mohla rozjet druhou a případně i třetí směnu.

Nedostatek lidí i peněz

„Vítkovice Gearworks musí dnes jako jiné společnosti pracovat s hlavním nedostatkem, a to je nedostatek lidí. Nám se nepodařilo rozběhnout ještě druhou směnu nejen pro nedostatek lidí, ale i pro nedostatek finančních prostředků, které jsme neměli na profinancování výroby. Doufám, že pokud se tento proces ukončí v prvním kvartálu příštího roku, budeme moci s novými majitel startovat i druhou, třetí směnu,“ řekl Bindzár. Pro rozjetí druhé směny by podle něj stačilo přibrat 15 lidí.

„Je důležité, abychom si byli schopni najít byznys na trhu naší kvalitou a časem dodávky, které nebyly na sto procent, jak jsme si představovali. Klíčové je získat si nazpět důvěru zákazníků a našich dodavatelů, kteří tím procesem ztratili nemalé finanční prostředky,“ řekl ředitel.

Insolvenční správce David Vandrovec řekl, že všechno, co noví majitelé zaplatí, půjde na výplatu věřitelů - z větší části pro zajištěné a z menší pro nezajištěné věřitele. „Prodejní cena je 80 milionů korun. Z toho 60 milionů korun je vkladem do společnosti a 20 milionů je příplatek k základnímu kapitálu,“ řekl Vandrovec. Proti reorganizačnímu plánu se ale ještě mohou odvolat věřitelé, kteří dnes na jednání u Krajského soudu v Ostravě hlasovali proti jeho přijetí.

Věřitelé by podle něj měli dostat víc, než by dostali, kdyby firma skončila v konkurzu. „Rozhodně je to lepší řešení, než jak by se podle znaleckého posudku jevilo, pokud by bylo řešeno konkurzem. Uspokojení je počítáno pro nezajištěné věřitele zhruba na půl procenta jejich nezajištěných pohledávek. Záleží taky na tom, jakým způsobem dopadnou incidenční spory,“ řekl insolvenční správce.

Klíčové části firmy Vítkovice Power Engineering kupuje Taxton Property. Nový vlastník chce navázat na tradici

Právní zástupce Vítkovic Petr Kuhn řekl, že v roce 2016 byla firma ve ztrátě více než 700 milionů korun. Letos bude podle něj její ztráta menší než 17 milionů a souvisí to s insolvenčním řízením, jinak mohl být její hospodářský výsledek kladný.

Firma je v úpadku od loňského září. Svou insolvenci zdůvodnila vazbami na další firmu z holdingu, Vítkovice Power Engineering (VPE), která skončila v konkurzu, a také nedůvěrou, již po zahájení insolvenčního řízení projevili její partneři. Více než 270 věřitelů přihlásilo u soudu pohledávky téměř za dvě miliardy korun a před rokem firmě schválili reorganizaci.

Podnik hledal investora, jediným zájemcem byly dlouho mateřské Vítkovice, a. s., které nabídly 65,46 milionu korun. Hodnotu majetkové podstaty firmy přitom znalecký posudek vyčíslil na 88,768 milionu korun. Později se ale přihlásili Beljajev s Ulčákem. Ulčák figuruje mezi Světlíkovými obchodními partnery a několikrát už mu v nesnázích pomohl. Letos už od něj koupil jednu z firem ze skupiny, Hutní montáže.

Ve skupině Vítkovice Machinery Group je přes 20 firem, které mají dohromady asi tři tisíce zaměstnanců. Kromě Gearworks a VPE se loni se dostaly do potíží ještě dvě firmy ze skupiny: Vítkovice Revmont mají povolenou reorganizaci a reorganizace Vítkovic Envi už úspěšně skončila.

