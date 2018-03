Vnuk zakladatele jedné z nejhodnotnějších českých značek Thomas George Baťa přicestoval do Česka u příležitosti 25. výročí návratu firmy na český trh. Ve Zlíně ho oslavil se 140 zaměstnanci působícími v českých obchodech a také v jediné středoevropské továrně globálního obuvnického kolosu v Dolním Němčí na Slovácku.

„Mnoho nejvýkonnějších společností jsou firmy, jejichž akcie jsou obchodovány na burze, ale zároveň jsou ovládány jedním silným podílníkem. To pro nás jako celek může být do budoucna zajímavé a strategicky výhodné. Myslím, že čas se k tomu blíží,” popisuje výhled do budoucna Thomas George Baťa.

Vedeme spolu rozhovor v angličtině. Váš otec Tomáš Baťa jr. přitom svou češtinu ani po 40 letech nuceného exilu nezapomněl. Mluvili jste spolu někdy doma česky?

Ne. Moje matka byla Švýcarka, žili jsme v Londýně. Má matka nemluvila příliš dobře anglicky. V té době k nám jezdili někteří lidé, kteří mluvili česky, ale byli to spíš starší lidé a já jsem byl velmi mladý. V tu dobu jsou vaše priority jiné než se učit mluvit česky. Přestože můj otec doma česky nemluvil až do roku 1990, svůj jazyk nezapomněl. Tehdy za mnou hned přišel s tím, že musíme být první, kdo otevře v Praze soukromý obchod.

Váš syn Thomas Archer Baťa se ale česky učí a rozumí velmi dobře.

Ano, já jsem se také zkoušel učit. Ale můj syn je v jazycích lepší než já.

Asi moc nesledujete politickou situaci v Česku, že?

Ale ano. Trochu. Ale moc se mě na to neptejte.

Co říkáte tomu, že se Andrej Babiš tak často odvolává na vaši rodinu, hlavně na vašeho prastrýce Jana Antonína? O sobě často tvrdí, že právě on je ten „druhý po Baťovi, který sepsal konkrétní vizi našeho státu“.

O jeho byznysu toho mnoho nevím. Je jiná doba, jeho byznys je jiný. Nemyslím si, že byznysmeni jsou vždycky dobrými politiky. A nemyslím si, že by můj dědeček byl v politice tak angažovaný.

Váš dědeček byl přece několik let starostou Zlína.

Ano, ale to byla jen regionální politika. Zkrátka si nemohl pomoct. V 60. a 70. letech jsme byli hodně ovlivněni politikou v různých zemích, v Chile, v Jižní Africe. Musíte pak vysvětlovat, proč v těchto zemích podnikáte, když je tam tak hrozný režim. Takže čím méně jste jako byznysmen zapojen do politiky, tím lépe.

Chtěl byste se někdy s Babišem potkat?

Během té doby, kdy byl můj otec na živu, jsem v Česku potkal mnoho premiérů. Je fascinující to sledovat. Jsem Kanaďan, ale přitom také Evropan. Před osmdesáti lety tady každý na každého střílel. A teď tu máte 28 zemí pohromadě, kterým se spolu daří velmi dobře. Samozřejmě, že jsou tu nějaká selhání, ale když srovnám Brusel s Washingtonem, je to pořád jen malá vesnice. Doufám, že prezident a premiér zachovají silnou orientaci země na spojenou Evropu.

Vzpomenete si, kdy jste poprvé navštívil Československo?

Byl jsem tu poprvé někdy v 70. letech, když český Gagarin letěl do vesmíru (první český kosmonaut Vladimír Remek – pozn. aut.). A tehdy byl také hokejový zápas Česko-Kanada. Ale bylo to velmi vzrušující, protože můj prastrýc byl po válce odsouzen v Československu k vězení. Měl jsem proto trochu obavu, aby si mě tu nenechali. Na letišti můj kufr stále nepřijížděl, říkal jsem si, že mi tam určitě něco schválně zabalí. A najednou se objevila ta nejkrásnější žena s mým kufrem a perfektní angličtinou řekla: Máte něco k proclení? Ne? Tak běžte.

Takže žádný problém?

Ne. Kanadský velvyslanec byl dobrý přítel mého otce. Další užitečná věc, se kterou nám pomohl, byl ten hokejový zápas. Dal nám lístky. Ale měl jen ty do českého sektoru. Naštěstí Češi tenkrát Kanadu rozdrtili asi 60:0 (smích). Pak jsme jeli do Zlína, kde jsem potkal učitele, který ještě učil mého otce. Byla to strašně emoční záležitost.

Bude jednou váš syn Thomas Archer dobrým prezidentem firmy Baťa?

Má ohromnou vášeň pro jméno, značku, společenskou odpovědnost. Ale záleží to hlavně na něm. Doufám, že jednou bude hrát ve společnosti důležitou roli. Když do ní nastupoval, zpovídali ho naši výkonní ředitelé, kteří nejsou součástí rodiny. Chtěli jsme si ověřit, že i člen rodiny bude mít určitou úroveň kompetentnosti.

Thomas George Baťa narodil se ve Švýcarsku v únoru 1948, jen pár dní před komunistickým pučem už od šesti let studoval internátní školu v Anglii bakalářské studium absolvoval v kanadském Torontu a studia završil na americké Harvardově univerzitě, tam v roce 1972 absolvoval obor obchodní řízení již od jedenácti let doprovázel otce Tomáše Baťu jr. na služebních cestách od roku 1976 postupně působil ve vedoucích pozicích poboček v Nizozemsku, Itálii, Švýcarsku a Torontu v roce 2001 fakticky převzal řízení obuvnického impéria po svém otci v současné době je prezidentem Baťovy světové organizace, která firmu ovládá jeho syn Thomas Archer Baťa řídí z Prahy globální marketing firmy

Co je pro firmu Baťa v roce 2018 hlavní výzvou? Je to digitalizace? Jak je pro vás důležitý elektronický obchod?

Nemyslím si, že digitalizace změní prodej bot stejně, jako změnila například cestování nebo média. Ale nějakým způsobem nás to samozřejmě ovlivní. Musíme najít tu správnou rovnováhu mezi prodejem online a prodejem v klasických kamenných obchodech. A to se může lišit v různých zemích. V Británii, kde neustále prší, budou například lidé raději kupovat boty po internetu. V jižní Evropě naopak budou častěji chodit do obchodů.

Jaký vliv má na váš byznys ve světě Amazon? Je to konkurent, nebo spíše prostředek vašeho prodeje?

My prodáváme přes Amazon. Ale ne ty samé věci jako v obchodech. Když navštívíte internetový obchod, nečekáte tam stejné věci jako v kamenném obchodě. Nečekáte větší výběr, více služeb ani za stejné ceny.

Jak bude vypadat firma Baťa v budoucnu?

Máme spoustu plánů. Je mnoho rodinných firem podobných jako my, jejichž akcie se veřejně obchodují. Pokud chcete růst, někdy je třeba dohnat konkurenci v některých strategických oblastech. Mnoho nejvýkonnějších společností jsou firmy, jejichž část akcií je obchodována na burze, ale jsou přitom ovládány jedním silným podílníkem.

Takže chystáte vstup na burzu?

Už máme některé firmy, jejichž akcie se veřejně obchodují, například v Indii (akcie Bata India Ltd. se obchodují na newyorské burze - pozn. aut.). Takže toto pro nás jako celek může být do budoucna zajímavé a strategicky výhodné. Kdo ví, ale myslím, že čas se k tomu blíží. Thomas Archer by mohl v budoucnu celému tomuto procesu pomoci. Budeme to probírat v představenstvu.

