Asie otevírá brány českým startupům. Nové výzvy CzechInvestu jsou připraveny i letos

Asijský kontinent patří startupům. Zvlášť jeho jihovýchodní část. Oblast nabízí nejen rozvíjející se trhy čítající 650 milionů obyvatel, ale také investice do inovací a podporu vědeckovýzkumných center. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zde už od roku 2011 zprostředkovává českým firmám příležitosti, jak nastartovat vlastní podnikání. Nové výzvy pro podávání přihlášek do asijských destinací jsou připraveny i v letošním roce.

CzechInvest nabízí v Asii tři typy akceleračních projektů CzechDemo, CzechMatch a CzechAccelerator. Ty jsou navržené tak, aby inovativním startupům pomohly rozvíjet podnikatelské záměry a překonat bariéry zahraničních trhů. „České firmy jsou silné technicky i produktově. Schází jim však mezinárodní zkušenosti a ochota riskovat. Akcelerační projekty jsou vhodným průsečíkem. Minimalizují rizika podnikání a fungují v prostředí, kde mají podporu vlády i soukromého sektoru,“ říká zakladatel a generální ředitel společnosti Expara IDM Ventures Douglas Abrams. Ta funguje jako místní partner CzechInvestu v Singapuru a pomáhá českým firmám při vstupu na asijské trhy.

Jedním z účastníků akceleračních projektů byl i Petr Heller s projektem Retailys, kterému se díky tomu podařilo získat osmimilionovou investici. „Finance nám umožní urychlit vývoj našeho produktu a vytvořit síť partnerských agentur, které ho budou prezentovat a podporovat v Evropě i v Asii,“ říká Heller. Nejen Retailys, ale také firmy Unioso, MobileSoft a Mindee app se v únoru představily v rámci programu CzechDemo na technologické konferenci Slush Tokyo.

Podpora pro networking nebo výstavní stánek

Do konce roku jsou pro české firmy na Dálném východě naplánované další příležitosti. Do projektu CzechMatch v Singapuru se zájemci mohou hlásit do 31. července. Projekt je určený společnostem, které chtějí expandovat na místní trhy, ověřit svůj byznys model nebo již v destinaci působí a chtějí potkat stávající partnery a zákazníky či rozšířit networkingovou síť.

CzechInvest nabízí řadu příležitostí ( Autor: CzechInvest )

V rámci projektu CzechDemo se mohou startupy účastnit dvou asijských konferencí – Innovfest Unbound Singapore (27. – 28. června) a RISE Hong Kong (8. – 11. července). Obě akce jsou určeny technologicky zaměřeným firmám, aby se zde setkaly s potenciálními zákazníky. V rámci projektu mohou čerpat zvýhodněné služby v podobě příspěvku na vstup, výstavní stánek, zpáteční letenky pro zástupce společnosti, marketingové materiály a mentoring od zkušených odborníků.

Mentoring na tři měsíce

Nejdelší, tříměsíční projekt Czech­Accelerator se v Singapuru uskuteční od září. Projekt nabízí společnostem možnosti inkorporace a nastartování podnikání prostřednictvím odborného mentoringu. V rámci akceleračního balíčku lze využívat kancelářských prostor v místě či konzultačních služeb od partnerů agentury CzechInvest.

Kromě asijských zemí se akcelerační programy pravidelně konají v Londýně, New Yorku či sanfranciském Silicon Valley. „Pobyt pomáhá získat zpětnou vazbu a poznat místní specifika v podnikání. Zkušenosti mohou společnosti rovněž uplatnit v České republice, a přizpůsobit tak produkt globální konkurenci. Je to způsob, jak zkusit možnosti na těchto trzích bez nutnosti velkých investic,“ dodává Markéta Škáchová z agentury CzechInvest.

Autorka je specialistkou komunikace agentury CzechInvest

