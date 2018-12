Apple plánuje více investovat v USA. Chce vytvořit 20 tisíc pracovních míst

Americký technologický gigant Apple hodlá do roku 2023 vytvořit ve Spojených státech 20 tisíc nových pracovních míst. Společnost oznámila, že investuje miliardu dolarů (téměř 23 miliard korun) do výstavby nového firemního areálu v Texasu a dalších deset miliard dolarů do nových datových center.