ABF převzala Inchebu. Kromě veletrhů chce v Holešovicích pořádat i kulturní akce

• ABF v roce 2016 podle databáze Prodata utržila 290 milionů korun a její zisk překročil 30 milionů korun. Je součástí Sehnalova holdingu SPGroup, do které patří například pojišťovna Slavia, akvapark Aquapalace Čestlice nedaleko Prahy, tiskárny OTK Group nebo realitní kancelář AAA Byty. Předloni vstoupil Sehnal i do politiky, když obnovil značku Občanské demokratické aliance, se kterou neúspěšně kandidoval v loňských volbách do Sněmovny, v prezidentské volbě podpořil Vratislava Kulhánka. Podle informací tisku pro Sehnala pracuje expremiér Petr Nečas.