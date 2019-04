Zvedneme daně. #Sorryjako

Tak nějak by měl asi znít čerstvý komentář našeho předsedy vlády na sociálních sítích k jeho tradičnímu slibu o nezvyšování daní, což je samozřejmě pustá a evidentní fikce. Zdanění mezd totiž solidně roste a vidět je to především nyní, kdy se mzdy zvyšují.

Neroste naopak základní odečitatelná položka na poplatníka ve výši 24 tisíc korun. A to už od roku 2008. Efektivní sazba daně tak citelně stoupla, zejména u těch, kterým už odrostly děti a nemohou čerpat další daňové úlevy. A to nemluvíme o tom, že Kalouskovo dočasné zvýšení daní, které mělo platit do roku 2015 je dnes dočasné asi jako pobyt spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy na československém území.

Dopad tohoto nenápadného půvabu zvyšování daní je přitom násobný oproti tomu, s čím teď přišlo ministerstvo financí při dalším dodatečném zdaňování lidských hříchů. I to je ale projevem fiskálního zoufalství.

Na tabáku stát vybere nějakých 57 miliard korun ročně, což vysoce až dramaticky převyšuje náklady na léčbu chorob spojených s kouřením. Masivní zdražení cigaret pak v situaci rostoucí inflace povede k hledání úniku před berní rukou a pašovaná produkce bude zase citelně atraktivnější.

U hazardu už je dopad masivního zdaňování zřejmý a výnosy daně začaly klesat, protože herny se z významné části přesunuly do nezdanitelné ilegality. Tak si nyní došlápneme na ty, kteří utéct nemůžou. To je o něco chytřejší, ale moc to nevynese. Celé je to tak trochu nejspíše takový nácvik na větší akci.

Zběsilé rozdávání v posledních letech si prostě vynutí zběsilé zvyšování daní, protože tahle parta šetřit cizí peníze neumí. Takže bude líp. Určitě. Ale jen tomu, komu sypou nedaněné korunové dluhopisy.

