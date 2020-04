Ve vzduchu poletuje větší zabiják než koronavirus. Zatím se mu vysmíváme

Češi prokázali v době koronavirové karantény pozoruhodnou disciplinovanost. Prakticky všichni občané nosí roušky, mnozí pracující přesunuli kanceláře do svých obýváků a výrazně omezili cesty vlastními vozidly. Národ, který je tak často popisován švejkovskými stereotypy, nakonec prokázal větší ordnung než samotní Němci, jejichž laxnost při dodržování bezpečnostních opatření naopak všechny překvapila. Ale z ovzduší pravidelně dýcháme ještě jiného mnohem většího zabijáka, který má jen v Česku na svědomí ročně 11 tisíc předčasně ukončených lidských životů a jemuž se zatím vesele vysmíváme.

Tím zabijákem je špatný vzduch, který si vyrábíme svou činností my sami a v ochraně vlastních životů jsme v tomto případě naopak velmi nedisciplinovaní. I díky některým vysloužilým politikům a konzervativním komentátorům máme tendenci tato rizika co nejvíc podceňovat. To oni nás dokázali přesvědčit, abychom stáli proti vlastním tělům na straně zastaralých průmyslových podniků, aerolinek nebo provozovatelů uhelných elektráren.

Mělo by Česko podpořit zelený plán EU? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

V Česku jsou nejzákeřnější jemné prachové částice, které do vzduchu vysílají především neekologické kotle na uhlí. Těch je tu stále víc než dost. Ve městech pak tyto částice produkují také spalovací motory a otěry automobilových brzd. Zákeřné molekuly nejsou pouhým okem vidět, ale s vysokou účinností se usazují v plicích, odkud pronikají do krevního oběhu a mozku.

Je tedy otázka, zda vám vůbec nošení roušky pomůže například při pravidelném přecházení pražské magistrály. Právě tady je jedna z největších koncentrací těchto nebezpečných látek v Česku. Každoročně tu dochází k překročení ročního limitu oxidu dusičitého. Na vině jsou především naftové motory a zvláště ty bez filtru pevných částic. Ty ze svých aut někteří řidiči nedisciplinovaně odstraňují, aby ušetřili.

Je to takový absurdní český Kocourkov: Dnes si na cestu do supermarketu vezmu roušku, abych náhodou nenakazil sebe nebo kolemjdoucí koronavirem a do kapsy si ještě pro jistotu dám dezinfekci na ruce. Pak ale vykuchám filtr pevných částic ze svého naftového vozidla, kterým se pohodlně dopravím do obchodu. Že tím cestou ublížím pár kolemjdoucím, si zřejmě ani neuvědomím. Rád totiž čtu podnětné článečky, které teď Václav Klaus s chutí publikuje na internetu.

O poškozování klimatu přitom ještě nebyla ani řeč. Následky klimatické změny mohou zabít mnohem víc lidí než špatný vzduch. Evropská komise proto chce do roku 2030 omezit emise skleníkových plynů až o polovinu oproti stavu z roku 1990. Na základě takzvaného „zeleného plánu”, který podpoří inovativní a udržitelný průmysl, bude rozdělovat mezi členské státy peníze z příštího sedmiletého evropského rozpočtu.

Tlak na omezení škodlivin z dopravy, energetiky, průmyslu či zemědělství může ještě zesílit, pokud se prokáže, že znečišťující mikročástice pomáhají šířit koronavirus vzduchem, což rozhodně není vyloučeno.

Česku a celému středoevropskému regionu zavislému na uhlí a levných zastaralých automontovnách hrozí v následujícím desetiletí výrazné zaostávání za západní částí Evropy, pokud se nepodaří nasměrovat více peněz do energetických či dopravních inovací. Zatím se vlády visegrádské čtyřky zuby nehty zelenému plánu brání proto, aby uchránili svůj archaický hospodářský model.

Přes veškerý pesimismus přicházejí z Česka ale i dílčí dobré zprávy. Náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr nedávno oznámil, že autobusy pražského dopravního podniku budou do roku 2024 produkovat o pětinu méně emisí a v roce 2030 bude nejméně třetina autobusů poháněná elektrickým pohonem. V situaci, kdy pražské autobusy ročně spotřebují těžko představitelných 30 milionů litrů nafty,​ jde o významný krok k vyspělejší civilizaci. Škoda, že je Praha mezi českými městy spíš výjimkou než pravidlem.