Speakers´ Corner: Cestování po Česku

Cestování po Česku

Nový fenomén cestování domácího turisty, který bude objevovat krásy české země, plní již několik týdnů po sobě veškeré zprávy o nadcházejícím čase letních dovolených. Kvůli rouškové postkaranténní době a nechuti rodičů a mnohdy i samotných učitelů obnovit školní docházku, budou letošní prázdniny budou prakticky tříměsíční. Dobrá zpráva a malá náplast na krvácející ránu turistického průmyslu.

Vlna proklamací, jak Češi zůstanou doma a pomůžou nejen samotným provozovatelům ubytovacích zařízení, ale i jejich zaměstnancům, kteří bojují o svou práci, však dostává několik závažných trhlin. Nejen okolní státy, ale prakticky celá Evropa otevírá postupně své hranice. Ze stejných důvodů jako my toužebně vyhlíží všechny, kteří k nim mohou přijet a pomoci rozhýbat kola zamrzlé ekonomiky. To může způsobit nakonec to, že my Češi jako národ odvážný a nebojácný, nalákaný na výhodné ceny v zahraničí, podlehneme a vydáme se k Jadranu, Baltu, řeckým ostrovům s Českem za zády. Opačným směrem ale stejný entusiasmus a odvahu ze strany zahraničních turistů toto léto nečekejme. Ano, přijedou k nám přátelé ze Slovenska, částečně z Německa a několika dalších států, ale bude to pouhý zlomek z loňských několikamiliónových návštěv.

Hory, lesy, vodní plochy, jižní Morava, chaloupky, roubenky, farmy a statky stejně tak i malé penziony a hotely mimo velká města čeká letní sezóna, která se nebude nijak zásadně lišit od těch minulých. V některých případech bude i lepší. Ale po třech měsících krátké resuscitace svých podniků je čeká znovu boj o přežití a o jakéhokoli hosta, který k nim přijede. Zahraniční turisté budou jen velmi pomalu doplňovat prázdné “štafle” hotelových rezervačních systémů a na domácí cestovatele dopadne v plné síle podzimní deprese jak ekonomická, tak psychická. Cestování se stane opět spíše víkendovou záležitostí a luxusním nadstandardem. Praha a další velká města bez pomoci zvenčí, obchodní klientely, konání malých i velkých kongresových akcí to budou mít letos nesmírně obtížné. A to i přesto, že například právě hlavní město pobízí k návštěvě hlavního města zajímavými benefity s celkovou investicí ve výši okolo 100 milionů korun.

Nepřehledná situace, nepředvídatelná omezení, tříměsíční nulové příjmy, spolu s mnoha případy marného čekání na pomoc od státu, těmto hotelům a ubytovacím zařízením neustále snižují šanci na přežití a prohlubují jejich ztráty. I když vezmeme v potaz optimističtější scénáře, strach v lidech zůstane dlouho a bude přiživován neustálou hrozbou znovupropuknutí koronavirové pandemie a rizika, že lidé zůstanou „uvězněni” v zahraničí. Dva, tři roky bude trvat, než se vrátíme na čísla z roku 2019. Snad.

Nadějí je rozumný přístup nás všech k něčemu, co tu s námi bude patrně ještě dlouhou dobu. Do jisté míry přichází čas, který nás přivykne žít vedle sebe v jisté perverzní harmonii beze strachu a paniky. Praha, stejně jako například Karlovy Vary nebo Český Krumlov bez davů zahraničních turistů, s atraktivními balíčky a akční cenou se historicky nabízí jako skvělý doplněk, kam se nejen v létě na pár dní podívat a podpořit domácí cestovní ruch.

Autor je zakladatelem projektů Amazing Places a Hero Hotel