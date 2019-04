S vodou umíme zacházet, ale jen doma

Dostupné údaje o spotřebě vody na hlavu ve světě (OECD, Eurostat, Statista) se liší, v zásadě však všechny vypovídají o podobných trendech. Nejvíce vody spotřebují národy, které ji mají historicky dostatek. Tedy Islanďané, Novozélanďané, Estonci či Nizozemci. Většinu vody často spolyká průmysl, i doma je však spotřeba „vodních“ národů spíš nadprůměrná. Vyslovení plýtvači jsou Norové, a to jak doma, tak v práci.

Nadprůměrnou spotřebu mají až na výjimky (některé země se s nedostatkovou tekutinou naučili hospodařit) i sušší země. Jako odstrašující případy by mohli složit Řekové, Kypřané a především Makedonci, kteří pravděpodobně ještě neslyšeli o vynálezu jménem těsnění.

Spotřeba v zemích mírného pásu, kde vody není ani málo, ani moc, je pak spíše nižší. Česko lze navzdory extrémním ztrátám v některých menších vodárenských systémech označit za vzorové. Spotřeba vody na hlavu jak v domácnostech, tak v průmyslu patří mezi nejnižší v Evropě a podle některých dat příliš nepřevyšuje Izrael, který bývá dáván za světový vodohospodářský příklad.

Kvůli relativně dobře fungujícímu zásobování však uvědomělí spotřebitelé léta přehlíželi, co se děje za okny a jak neohleduplně se zachází s vodou v tuzemské krajině. Intenzivní zemědělství, nevhodná volba plodin, techniky i způsobu obdělávání polí, příliš rozlehlé lány a další nevhodné zásahy vedly k tomu, že se vodu v krajině nedaří udržet.

Spodní vody se stále častěji nedostává a o její kvalitě panují pochybnosti. Na mapě Evropské agentury pro životní prostředí mají Čechy a Morava růžovou barvu označující kritické znečištění podzemích vod chemikáliemi. Jiné části Evropy mají sice ještě varovnější barvu, jde však o regiony, nikoliv celé země, jak si to vysloužilo pouze Česko (malé území českého Slezska v tuto chvíli pomineme, za což prosíme Slezany o prominutí). V případě déle trvajícího sucha, které nastalo nyní, a které bude přicházet stále častěji, představuje kombinace těchto faktorů katastrofu.

Řešení jsou přitom dlouhodobě známá, tedy budování mokřad, remízků, malých vodních ploch, rušení meliorací, ústup od technických plodin, biopaliv a bourání velkých polních celků na malá políčka. Částečně se tato opatření už i dějí, ovšem nikoliv v intenzitě a rychlosti, jaká by byla potřeba. Některé kroky státu jsou vyloženě kontraproduktivní. Jinak než zhovadilostí pak nelze nazvat fakt, že finanční úřady začínají danit krajinné prvky více než ornou půdu, i když jim to zákon nenařizuje a v minulosti to nedělaly.

Voliči pod tekoucí sprchou až doposud přehlíželi, že se idylická jižní Morava mění v poušť. S prachem v očích po písečné bouři, jaká aktuálně postihla severní Polsko, se však pomalu začínají probouzet i oni. A to i když si stále ještě můžou prach snadno doma vymýt tekoucí vodou.

