Rumunská výstraha českým mzdám

Koncern VW nejprve potichu rozhodl, že nový závod na výrobu superbů postaví v Turecku. To se neukázalo jako prozíravé, a tak začal zase trochu utajeně jednat v Rumunsku. Že by se dál nejziskovější modely mladoboleslavské automobilky montovaly v Česku, nikoho ani nenapadlo. Naopak. Škoda podle nové strategie má jít cestou výroby vozů v „lidové“, čti nejlevnější kategorii.

Trochu to vypadá, že slavná éra Škody Auto nám pomalu končí a bylo by dobré ptát se proč. Odpověď je poměrně jednoduchá. Nejsou lidi a ti, co jsou, jsou i pro bohatou a ziskovou automobilku příliš drazí. A bude hůře, protože s nástupem elektromobilů se prudce propadnou marže a zisků ubude. Polostátní VW má doma nějaké politické závazky, a tak je celkem jasné, kdo to nakonec odskáče.

na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50TDI quatro 210kW Výbava:

Q7 27 829 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Grand Cherokee Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 V6 Diesel 140 kW Výbava:

Laredo 1 095 920 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 369 990 Kč

s DPH Detail skladem Lexus RX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

450h AWD Výbava:

Executive Plus Panoramatic 1 520 000 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC60 Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

D3 Výbava:

Momentum 984 777 Kč

s DPH Detail

Je to ale celkem logický důsledek toho, co se v Česku odehrálo na trhu práce, kde čtvrtým rokem za vydatného přispění levicových vlád rostou mzdy mnohem rychleji než produktivita práce. To se prostě ve výsledovkách firem nedá přehlédnout a bude to mít důsledky při rozhodování o rozvojových investicích, zejména pokud bude ekonomika dál zpomalovat.

Nejvíce a nejdříve to pocítí menší a střední firmy, které zaměstnávají nadpoloviční část práceschopné populace. A ty důsledky mohou být dlouhodobé, protože vysoko nastavená mzdová úroveň zastaví tvorbu nových pracovních míst, protože kapitál bude směřovat do toho Rumunska či někam ještě dál.

Tak vypadá totiž ten odborářský „konec levné práce“ a prostomyslné porovnávání tuzemských mezd s německými. Je zjevně nejvyšší čas s platy šlápnout na brzdu a první by to měla pochopit vláda v případě státních zaměstnanců.

Čtěte další komentáře Pavla Párala