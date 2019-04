Proč je český obchod s Čínou tak schodkový?

Číňané nevozí z EU věci, v nichž jsou sami silní, a už hodně dlouho to není nějaké banální spotřební zboží. Největší náskok mají zřejmě v telekomunikační technice (třeba v 5G sítích, viz kauza Huawei), druhé místo je výpočetní technika, opět velký deficit na straně Unie.

Strukturální saldo v obchodu mezi EU a Čínou v dvaceti nejdůležitějších položkách v roce 2018:

Zdroj: Eurostat

Přitom tenhle typ statistiky nevyjadřuje složitost a vzájemnou propletenost přesně, protože třeba v telekomunikacích se uplatňují technologie původem z Velké Británie (například od společnosti vlastněné japonskou Softbank), což v tomhle typu statistik nefiguruje, protože to vyžaduje rozložit produkt na prvočinitele, stanovit podíl, který v jeho hodnotě obnášejí nehmotné věci typu patentů a licencí atd.. Jinak řečeno, komplexnost je obrovská.

Nicméně získáte z toho nějakou představu o hrubých tocích a saldech. První místo, kde by se Česko mělo chytat, jsou automobily. Ale jen zdánlivě - českou nejsilnější položkou jsou totiž autosoučástky a elektrické světlomety do aut, hotová auta nikoli (škodovky se vyrábějí v Číně). Opět doporučuji pro zájemce Atlas of Economic Complexity z Harvardu, odkud jsou grafy níže.

Český vývoz do Číny v roce 2016:

A dovoz z Číny:

Porovnáním zjistíte, že často stejné položky zároveň dovážíme z Číny i vyvážíme z Česka do zbytku světa. Česko v některých oblastech výrobního a dodavatelského řetězce zjevně funguje docela podobně, avšak v jiném teritoriu, kde koncovým uživatelem je hlavně Evropa, přičemž součástky mohou být různého původu, včetně čínského.

Obchod je tak dílem ekonomické geografie, investičních rozhodnutí producentů, ale také čínské obchodní politiky (ochrana domácího trhu nejen cly). Ohromný je náš deficit, který byl vloni mnohonásobně větší než vývoz do Číny. Ten kontrastuje svými 56 miliardami korun s vývozem do Německa za 1,42 bilionu. Kdyby prezident chtěl udržovat styk s naším hlavním obchodním partnerem stejně intenzivně jako s Čínou, tak by se po Novém roce vypravil do Berlína a vrátil se do Prahy jen na vánoční projev, a to ještě ne každý rok.

Bilance česko-čínského obchodu by vypadala úplně jinak, kdyby Čína dovážela hotová auta, jenomže takhle svojí motorizaci nezaložila - nutila masové výrobce k lokalizaci. Dováží se jen „prémiovky“, které se v Česku nevyrábějí. Na Slovensku ano (VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, všechno koncern), a to pak struktura slovenského vývozu do Číny vypadá jinak. Ani nerovnováha není tak obrovská. Kdo by to na první dobrou řekl, co?

Vývoz Slovenska do Číny:

