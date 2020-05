Předmět: Právní kutilství. Vyučuje: Ing. Babiš

Vítejte na první přednášce zcela nové právní disciplíny. Dnes se naučíte, jak na poslední chvíli změnit pravidla pro řízení krizového štábu nebo jak vymyslet originální právní základ pro vydávání krizových opatření tak, aby vás nemohl žádný živnostník otravovat s nekonečnou náhradou škody. Přednášet vám bude člověk z praxe, který má s ohýbáním zákonů obrovské zkušenosti.

Dobrý den, volám sa inženýr Babiš a pozrite se na moju prvú case study: Na začátku marca jsme potrebovali kvůli nouzovému stavu narýchlo sestavit Ústřední krizový štáb. Jenže v jeho statutu stálo, že předsedou je minister vnitra. Čo byste v tu chvíľu urobili?

No pochopitelně jsem mu nemohol nechať zrazu řídit celú zemi, když tým jediným vládcom jsem tu přece já! Statut může změnit vláda, není to naštěstí žádný zákon, ktorý by musel projít parlamentom (uprímně nechápem, prečo musí zákony schvalovať aj niekto iný než já). Takže jsme ho změnili a skoro nikto si toho zpočátku nevšimol.

Šéfem štábu se z mého rozhodnutí stal profesor Prymule – neškodný lékár, ktorému voliči kvůli jeho titulu stejně všechno odpustili. Ale v nejhorším nás podržal. Teda hlavně mě, že jsem nemusel tolik chodit před kamery.

Jenže se ukázalo, že profesor Prymule nemyslí dostatečně politicky. Tu chtěl Čechům zavřít hranice na dva roky, tu zase túžil promořovat. No tak jsme ho nakonec uklidili. Teď už není situace tak vypjatá a nouzový stav brzo skončí, tak jsem nechal šéfem jmenovať Hamáčeka. Dobré, že?

Ale přečo by to nešlo inak?

Počúvajte case study číslo dva: Po týdnu nouzového stavu bolo treba ho prodloužiť. Zpočátku jsme krizová opatření naivně vydávali na základě krizového zákona – ústavní právníci tvrdili, že to prostě inak nejde, když krizový zákon je určen právě k tomu. Ale prečo by to nešlo inak? Zvlášť, když podle zákona o krizovém řízení státu bychom museli uhradit všechny škody způsobené vyšší mocí – vis maior, jak říká můj oblíbený právník Adam Vojtěch.

Tak jsme přepnuli vydávání nařízení v nouzovém stavu na zákon o ochraně veřejného zdraví. No povedzte, nezní to dostatočně odborně? Veškerou odpovědnost jsem tedy svěřil svému oblíbenému ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Já nic, já jen premiér.

Jenže niekto si toho všiml a súd nám ta opatření vydaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví zrušil. Prý efektivita není měřítkem zákonnosti či co (uprímně nechápem, prečo by nějaký súd měl rušit to, co vydám já, v takovém Maďarsku by si ani neškrtli).

Ale budeme teď odpovědní maximálně za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem a ne za vis maior – budeme tedy případně platit jen za to, co jsme způsobili my, a ne za všechno to, co způsobilo šíření viru, třeba za ušlý zisk. Chápete? Dotazy?​