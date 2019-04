Ovšem i tak budeme na loňský rok vzpomínat jako na dobrý, koneckonců s 2,9 procenta růstu je o tři desetiny procenta lepší než průměrná výkonnost české ekonomiky za poslední čtvrtstoletí. Popravdě řečeno, z odborného hlediska je o dost zajímavější podívat se na to, co se děje v české ekonomice pod hladinou.

Větší detail může vykreslovat jiný obraz. „Staťák“ uveřejnil v minulém týdnu i sektorové účty, z nichž vyplývá, že míra zisku nefinančních podniků klesá už od poloviny roku 2016, každý kvartál vykazuje meziroční pokles rentability. Naopak míra investic se loni zvyšovala, jenže zůstává na o hodně nižší úrovni, než byla v předposlední konjunktuře, která skončila v roce 2008. Tehdy úplně běžně dosahovala 33 procent a někdy i víc, kdežto v té současné vlně byl jeden jediný kvartál, kdy o chlup překonala hranici 30 procent.

Podle všech pouček by podniky měly reagovat na růst mzdových nákladů a nedostatek zaměstnanců právě vysokými investicemi do jejich substituce moderními technologiemi. Ono se to sice děje, ale s nijak překotnou intenzitou. Přitom tempo růstu reálných pracovních příjmů vykazuje plusové hodnoty nepřetržitě od prvního čtvrtletí 2014 a loni vzrostly mzdy v nefinančním sektoru o nebývale vysokých devět procent.

Přečtěte si také:

Ilona Švihlíková: Čeho se bojí Německo a proč by nás to mělo zajímat

Když to shrneme, co z toho vychází? Firmy pod zahraniční kontrolou mají vyšší rentabilitu, takže si mohou dovolit přetahovat zaměstnance vyššími mzdami, a ještě jim zůstane na výplatu pěkných dividend. To je mediálně vděčné téma, zvlášť když loni takto odplynulo 294 miliard korun při 120 miliardách reinvestovaného zisku. Naopak podniky pod domácí kontrolou se s mzdovým nárůstem vypořádávají obtížněji a rentabilita, a tím pádem i prostor pro investice, jim klesá.

Co s tím? Zdanit ziskové cizince a subvencovat málo rentabilní domorodce není ten správný recept, což neznamená, že to nikoho nenapadne. A už se stalo. Mluvte o tom pořád, dejte tomu „národní rozměr“ a začne to fungovat jako sebenaplňující se proroctví. Protože logickou reakcí by bylo výplatu dividend ještě zvýšit, dokud je čas. Co byste dělali na jejich místě?

Čtěte další komentáře Miroslava Zámečníka